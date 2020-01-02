MAGAZİN
  4. Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı

Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 02.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Malezya'da 80 kiloluk piton yakalandı

Malezya'nın Johor eyaletinde, köylülerin ihbarıyla 80 kiloluk piton yakalandı.

Yerel basına göre, Johor'un kıyı kentlerinden Mersing'de bir köy sakini, evinin yakınlarında gördüğü dev pitonu Sivil Savunma Birimi (APM) yetkililerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 3 kişilik ekip, bir ağaca dolanmış halde buldukları pitonu yaklaşık 20 dakika süren çabayla yakalamayı başardı.

Karnı şişkin yılanın yakalanmadan önce bir tavuğu yuttuğu belirlendi.

4,8 metre uzunluğunda ve 80 kilo ağırlığındaki piton, bölgedeki Doğal Yaşam Merkezi'ne götürüldü.

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
Güney Kore'den "yaprak dolma" ve "hünkar beğendi" ile gelen şampiyonlukGüney Kore'den "yaprak dolma" ve "hünkar beğendi" ile gelen şampiyonluk
Kâzım’ın hikayesi ölümsüzleşiyorKâzım’ın hikayesi ölümsüzleşiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
malezya piton yılan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Deren Talu, Sabancı ile yakalandı!

Deren Talu, Sabancı ile yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminin başrol oyuncusu Egelilerle buluştu

‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminin başrol oyuncusu Egelilerle buluştu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güney Kore'den "yaprak dolma" ve "hünkar beğendi" ile gelen şampiyonluk

Güney Kore'den "yaprak dolma" ve "hünkar beğendi" ile gelen şampiyonluk

Kâzım’ın hikayesi ölümsüzleşiyor

Kâzım’ın hikayesi ölümsüzleşiyor

Bursa’da Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması heyecanı

Bursa’da Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması heyecanı

650 yıllık Eyyubi köşkünün turizme kazandırılması talebi

650 yıllık Eyyubi köşkünün turizme kazandırılması talebi

Edirne ‘Korku’ gecesine hazırlanıyor: ‘Bocuk’

Edirne ‘Korku’ gecesine hazırlanıyor: ‘Bocuk’

Trump Art Gallery’de Ocak 2020 sergisi: Recolor

Trump Art Gallery’de Ocak 2020 sergisi: Recolor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.