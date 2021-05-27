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Malhun Hatun nasıl öldü? Kaç çocuğu var? İşte Osman Gazi'nin eşinin tarihteki önemi...

27.05.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde popüler olan tarih dizileri ile Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'un hayatı ve ölümü araştırılmaya başlandı. Malhun Hatun nasıl öldü? Kaç çocuğu var? İşte Osman Gazi'nin eşinin tarihteki önemi...

Malhun Hatun nasıl öldü? Kaç çocuğu var? İşte Osman Gazi'nin eşinin tarihteki önemi...

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi Malhun Hatun'un hayatı, kaç çocuğu olduğu ve nasıl öldüğü araştırılıyor. Malhun Hatun, Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahı Orhan Gazi'nin annesidir. Peki Malhun Hatun nasıl öldü? Kaç çocuğu var? İşte Osman Gazi'nin eşinin tarihteki önemi...

MALHUN HATUN NASIL ÖLDÜ?

Ekran başındaki bir çok izleyici Malhun Hatun'un hayatını araştırıyor. Malhun Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi'nin annesidir. Malhun Hatun'un adı bazı kaynaklarda Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun diye geçiyor. Malhun Hatun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Mala Hatun'un babası olan Ömer Bey'in kim olduğu konusunda bazı tahminler vardır. Söz konusu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir. Ömer Bey'in kendisi adına yapılmış türbesi vardır.

Malhun Hatun'un ölümüne ilişkin bilgi veren tarih kitapları Kasım 1326'yı göstermektedir. Ancak tarihte önemli yer etmiş, Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde hayatını kaybeden Malhun Hatun'un nasıl öldüğü hakkında herhangi bir bilgi yoktur.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde padişahların, yabancı kadınları sarayda Müslüman yaparak kendisine eş alma geleneği yoktur. Bu nedenle bazı kaynaklar Malhun Hatun'un Türk olduğuna dair kesin bilgi verir.

Malhun Hatun nasıl öldü? Kaç çocuğu var? İşte Osman Gazi'nin eşinin tarihteki önemi...

KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'un 6 erkek 1 kız olmak üzere 7 çocuğu vardır. Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı olan Orhan Gazi veya Orhan Bey, tarih kaynaklarına göre 1281'de Söğüt'te doğmuş, 1362'de Bursa'da ölmüştür. Orhan Bey halk tarafından sevilen, merhametli bir hükümdar olarak bilinir.

Malhun Hatun ve Osman Gazi'nin çocuklarının isimleri:

Orhan Gazi

Pazarlı Bey

Fatma Hatun

Hamid Bey

Çoban Bey

Melik Bey

Savcı Bey

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Anahtar Kelimeler:
Osman Gazi Malhun Hatun
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