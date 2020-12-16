Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Malta nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Malta nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 11:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malta nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

İçindekiler

  • Malta Nerededir?
  • Malta Nereye Bağlıdır?
  • Malta Hakkında Temel Bilgiler
  • Malta Coğrafyası
  • Malta Ekonomisi
  • Malta Kültürü
  • Malta Mutfağı
  • Malta Dili
  • Malta Dini
  • Malta Şehirleri
  • Malta Para Birimi
  • Malta Bayrağı
  • Malta Vizesi

Güney Avrupa’da yer alan Malta Cumhuriyeti, üç büyük adadan oluşur. Malta nüfusunun büyük çoğunluğu adaların en büyüğü olan Malta’da yaşar. Uzun yıllar İngiliz sömürgesinde kalan Malta kültürünü daha yakından tanımak için yazımızı inceleyebilirsiniz. Malta nerede, nereye bağlı? Malta Şövalyeleri’ni bu kadar ünlü yapan nedir? İşte detaylar…

Malta, Güney Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ülkelerindendir. Bir takımada devleti olan Malta, 200 yıl kadar İngiliz sömürgesinde kalmıştır. Bu sebeple Malta kültüründe İngiliz kültüründen çok fazla esinti bulmak mümkündür. MÖ 800’lere kadar dayanan geçmişi ve büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla Malta çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapar. Peki Malta ülkesi nerededir? Başlıca özellikleri nelerdir? Gelin, hem coğrafyası hem tarihiyle turistlerin ilgi odağı Malta’yı birlikte inceleyelim…

Malta Nerededir?

Üç büyük, iki küçük adadan oluşan Malta adaları nerede merak ediyor musunuz? Malta Güney Avrupa’da, Orta Akdeniz’de, Sicilya’nın güneyinde yer alır. Takımadaların en büyüğü Malta’dır. Diğer adalar Gozo ve Comino’dur.

Malta Nereye Bağlıdır?

Malta beş adadan oluşan bağımsız bir devlettir.

Malta Hakkında Temel Bilgiler

  • Malta beş adadan oluşur. Bu adalar içinde nüfus, 237 kilometrekare ile en fazla yüz ölçümüne sahip olan Malta’da yoğunlaşmıştır. Malta nüfusu yaklaşık olarak 600 bindir.
  • Malta’nın başkenti Valetta şehridir. Şehir adını Malta Şövalyeleri’nden Jean de Valetta’dan alır.
  • Pek çok işgalin ardından Malta Cumhuriyeti 1964 yılında kurulmuştur.
  • Malta Şövalyeleri’nin tarihi 11. yüzyıla kadar uzanır. 1530 yılında adaya gelen St. John ve emrindeki şövalyeler, Malta’ya uzun yıllar etki altında bırakacakları bir kültür getirdiler. Şövalyelerin ülkedeki hakimiyeti uzun yıllar sürdü. Malta Şövalyeleri, adanın kültürünü, sanatını ve mimarisini büyük ölçüde etkiledi.
  • Ülke daha sonra Fransa ve İngiltere hakimiyetine girdi. Uzun yıllar İngiliz hakimiyetinde kalan Malta’nın kültürü büyük oranda İngilizlerden etkilenmiştir.
  • Malta’nın sahil kıyıları güzelliğiyle meşhurdur. Bu güzel sahil kıyıları dünya çapında pek çok büyük dizi ve film sahnesi olarak kullanılmıştır.

Malta Coğrafyası

Malta adasında hiç dağ ya da akarsu bulunmaz. Ada genelinde alçak tepeler vardır. Güzelliğiyle meşhur kıyı şeridi 137 kilometreye kadar uzar.

Malta’da kış mevsimi yumuşak, yaz sezonu sıcak geçer. Yazın pek yağış görülmese de bahar ayları yağışlı geçer.

Malta Ekonomisi

  • Malta rahat bir ekonomiye sahiptir. Nüfus yoğunluğunun fazla olmaması bunda etkilidir. Halkın refah seviyesi yüksektir.
  • Ülke gelirinin yüzde 97’sini turizm oluşturur. Ülkede çok sayıda dil okulunun olması da önemli bir sebeptir.
  • Ülkede büyüyen sektörlerden biri de hizmet sektörüdür.
  • Avrupa Birliği üyesi olan ülkede yabancı yatırımcılar da oldukça fazladır.

Malta Kültürü

  • Sıcakkanlı insanları ve İngiliz kültüründen esintiler taşıyan atmosferiyle Malta pek çok sanat kolunun geliştiği bir ülkedir.
  • Pek çok sinema filmine ev sahipliği yapan Malta’nın müziği Ghana olarak bilinir. Yerel gitarlar eşliğinde erkeklerin karşılıklı atışma şeklinde söylediği şarkılardır.
  • Tarihi Mısır Piramitleri’nden bile eskiye dayandığı düşünülen Ggantija Tapınakları turistlerin ilgi odağı yerlerden biridir.
  • Malta Büyük Limanı da en çok ziyaret edilen yerlerdendir.
  • Kültürel aktivitelerin çok fazla olduğu ülkede festivaller de gelişmiştir.

Malta Mutfağı

Malta mutfağı çoğunlukla sebze ağırlıklıdır. Pek çok kültürden esintiler taşıyan Malta mutfağında Arap, İtalyan, İspanyol ve İngiliz mutfağı esintileri bulunur. Ada ülkesi olmasından ötürü çok sayıda deniz ürünü yemeği bulunur.

Malta eriği ülkenin dünyaca ünlü meyvesidir.

Malta Dili

Malta’nın resmi dilleri Maltaca ve İngilizcedir. İngilizce, ülkede 19. yüzyıldan 1934’e kadar resmi dil olmuştur.

Malta Dini

Malta’nın dini Roma Katolik Hıristiyanlığı’dır. Devlet okullarında dini eğitim zorunludur. Ülkede pek çok kilise bulunur.

Malta Şehirleri

Malta’nın başkenti Valetta’dır. Diğer önde gelen şehirleri Cottonera ve Marsaxlokk’tır.

Malta Para Birimi

Malta para birimi Malta Lirası (MTL)’dir. Ancak 31 Ocak 2008 tarihinden bu yana Malta Lirası yerine Euro para birimi kullanılmaya başlanmıştır.

Malta Bayrağı

1964'te yürürlüğe giren Malta bayrağı, beyaz zemin üzerine kırmızı iki eşit şeritten meydana gelir. Bayrakta gönder kısmının üst tarafına doğru Aziz George’u temsil eden haç bulunur. Bu haç kırmızı renkle çevrelenmiştir.

Malta Vizesi

Malta, ülkesine giriş için Türkiye’den vize isteyen Schengen ülkelerinden biridir. Malta vizesi işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ülkeyi ziyaret edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Meğer Dalyan'daki tepe caretta caretta şeklindeymiş!Meğer Dalyan'daki tepe caretta caretta şeklindeymiş!
Chris Pine bir maceradan ötekine geçiyor! Chris Pine bir maceradan ötekine geçiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

1 milyon dolar ödülü var! Koronavirüs onu da vurdu

1 milyon dolar ödülü var! Koronavirüs onu da vurdu

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı...

Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı...

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?

Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Diğer Haberler

Safranbolu nerede, nereye bağlı? Safranbolu evleri, cam teras, saklı kent nerede?

Tarihi dokusu ile Safranbolu

Peri pacaları nerede? Nasıl oluşmuştur, efsanesi ve hikayesi nedir?

Efsanelerin diyarı Peri pacaları

Libya nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Doğal ve kültürel güzelliklerin buluşma noktası

Dalyan'daki antik kent ve tepenin caretta caretta şeklinde olduğu görüldü

Meğer Dalyan'daki tepe caretta caretta şeklindeymiş!

Kuveyt nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Kuveyt'e dair tüm merak edilenler!

At sırtında dünya turu yapan gezginler Kütahya'da

Yeni Zellandalı gezginler at sırtında Kütahya'ya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.