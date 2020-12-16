Malta nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Malta, Güney Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ülkelerindendir. Bir takımada devleti olan Malta, 200 yıl kadar İngiliz sömürgesinde kalmıştır. Bu sebeple Malta kültüründe İngiliz kültüründen çok fazla esinti bulmak mümkündür. MÖ 800’lere kadar dayanan geçmişi ve büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla Malta çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapar. Peki Malta ülkesi nerededir? Başlıca özellikleri nelerdir? Gelin, hem coğrafyası hem tarihiyle turistlerin ilgi odağı Malta’yı birlikte inceleyelim…
Üç büyük, iki küçük adadan oluşan Malta adaları nerede merak ediyor musunuz? Malta Güney Avrupa’da, Orta Akdeniz’de, Sicilya’nın güneyinde yer alır. Takımadaların en büyüğü Malta’dır. Diğer adalar Gozo ve Comino’dur.
Malta beş adadan oluşan bağımsız bir devlettir.
Malta adasında hiç dağ ya da akarsu bulunmaz. Ada genelinde alçak tepeler vardır. Güzelliğiyle meşhur kıyı şeridi 137 kilometreye kadar uzar.
Malta’da kış mevsimi yumuşak, yaz sezonu sıcak geçer. Yazın pek yağış görülmese de bahar ayları yağışlı geçer.
Malta mutfağı çoğunlukla sebze ağırlıklıdır. Pek çok kültürden esintiler taşıyan Malta mutfağında Arap, İtalyan, İspanyol ve İngiliz mutfağı esintileri bulunur. Ada ülkesi olmasından ötürü çok sayıda deniz ürünü yemeği bulunur.
Malta eriği ülkenin dünyaca ünlü meyvesidir.
Malta’nın resmi dilleri Maltaca ve İngilizcedir. İngilizce, ülkede 19. yüzyıldan 1934’e kadar resmi dil olmuştur.
Malta’nın dini Roma Katolik Hıristiyanlığı’dır. Devlet okullarında dini eğitim zorunludur. Ülkede pek çok kilise bulunur.
Malta’nın başkenti Valetta’dır. Diğer önde gelen şehirleri Cottonera ve Marsaxlokk’tır.
Malta para birimi Malta Lirası (MTL)’dir. Ancak 31 Ocak 2008 tarihinden bu yana Malta Lirası yerine Euro para birimi kullanılmaya başlanmıştır.
1964'te yürürlüğe giren Malta bayrağı, beyaz zemin üzerine kırmızı iki eşit şeritten meydana gelir. Bayrakta gönder kısmının üst tarafına doğru Aziz George’u temsil eden haç bulunur. Bu haç kırmızı renkle çevrelenmiştir.
Malta, ülkesine giriş için Türkiye’den vize isteyen Schengen ülkelerinden biridir. Malta vizesi işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ülkeyi ziyaret edebilirsiniz.
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