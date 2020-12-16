Malta nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Malta, Güney Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ülkelerindendir. Bir takımada devleti olan Malta, 200 yıl kadar İngiliz sömürgesinde kalmıştır. Bu sebeple Malta kültüründe İngiliz kültüründen çok fazla esinti bulmak mümkündür. MÖ 800’lere kadar dayanan geçmişi ve büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla Malta çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapar. Peki Malta ülkesi nerededir? Başlıca özellikleri nelerdir? Gelin, hem coğrafyası hem tarihiyle turistlerin ilgi odağı Malta’yı birlikte inceleyelim…

Malta Nerededir?

Üç büyük, iki küçük adadan oluşan Malta adaları nerede merak ediyor musunuz? Malta Güney Avrupa’da, Orta Akdeniz’de, Sicilya’nın güneyinde yer alır. Takımadaların en büyüğü Malta’dır. Diğer adalar Gozo ve Comino’dur.

Malta Nereye Bağlıdır?

Malta beş adadan oluşan bağımsız bir devlettir.

Malta Hakkında Temel Bilgiler

Malta beş adadan oluşur. Bu adalar içinde nüfus, 237 kilometrekare ile en fazla yüz ölçümüne sahip olan Malta’da yoğunlaşmıştır. Malta nüfusu yaklaşık olarak 600 bindir.

Malta’nın başkenti Valetta şehridir. Şehir adını Malta Şövalyeleri’nden Jean de Valetta’dan alır.

Pek çok işgalin ardından Malta Cumhuriyeti 1964 yılında kurulmuştur.

Malta Şövalyeleri’nin tarihi 11. yüzyıla kadar uzanır. 1530 yılında adaya gelen St. John ve emrindeki şövalyeler, Malta’ya uzun yıllar etki altında bırakacakları bir kültür getirdiler. Şövalyelerin ülkedeki hakimiyeti uzun yıllar sürdü. Malta Şövalyeleri, adanın kültürünü, sanatını ve mimarisini büyük ölçüde etkiledi.

Ülke daha sonra Fransa ve İngiltere hakimiyetine girdi. Uzun yıllar İngiliz hakimiyetinde kalan Malta’nın kültürü büyük oranda İngilizlerden etkilenmiştir.

Malta’nın sahil kıyıları güzelliğiyle meşhurdur. Bu güzel sahil kıyıları dünya çapında pek çok büyük dizi ve film sahnesi olarak kullanılmıştır.

Malta Coğrafyası

Malta adasında hiç dağ ya da akarsu bulunmaz. Ada genelinde alçak tepeler vardır. Güzelliğiyle meşhur kıyı şeridi 137 kilometreye kadar uzar.

Malta’da kış mevsimi yumuşak, yaz sezonu sıcak geçer. Yazın pek yağış görülmese de bahar ayları yağışlı geçer.