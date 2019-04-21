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Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 21.04.2019 13:30 | Son Güncelleme

Maltepe Etkinlik Alanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan miting öncesi alandan fotoğraflar gelmeye başladı.

Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi

Bugün tüm gözler İstanbul Maltepe'deki mitingde olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan etkinlik öncesi alandan fotoğraflar gelmeye başladı.

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BU YOLLAR KAPALI

Maltepe Etkinlik Alanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenecek olan miting nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sabah saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe Sahil Yolu (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Resi Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar"
Alternatif Güzergahlar ise şöyle:

"Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100".

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