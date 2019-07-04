Maltepe'de minibüsçüler yolcu kapmak için birbirleriyle yarıştı

Maltepe Küçükyalı’da minibüs yolunda seyir halinde olan, içi yolcu dolu iki minibüsün sürücüleri yolcu kapmak için adeta yarış yaptılar.

MİNİBÜSÜN ÜZERİNE SÜRDÜ

Minibüs sürücüleri trafiğin yoğun olduğu yolda diğer sürücülere aldırmadan gaza basarak hızla ilerledi. Ardından minibüs sürücüsü, yolcuların canını hiçe sayarak diğer minibüsün üzerine sürdü.

Minibüs sürücüleri, yanlarından geçmekte olan araçların önüne aniden direksiyon kırarak trafikte tehlikeye sebep oldular. Minibüs sürücüleri bu tehlikeli hareketleri ile hem minibüsteki yolcuların hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

O ANLAR KAMERADA

Minibüs sürücülerinin trafikte tehlikeye sebep olduğu anlar arkadan gelen bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

