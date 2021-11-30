Maluma, cinsel organını şapkayla örttü: 100 milyonda şapkamı çıkarırım

Ünlü Reggaetón şarkıcısı Maluma, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla ağızları açık bıraktı. Madonna ve Jennifer Lopez gibi isimlerle yaptığı düetlerle adını tüm dünyaya duyurmayı başaran genç şarkıcının iddialı pozuna hayranları beğeni yağdırdı.

Maluma, hayranlarına "IG'de zaten 60 milyonuz, 100M'de şapkamı çıkarırım" notuyla paylaştığı pozunda cinsel organını şapkayla örttü. Maluma, Sevgililer Gününde vizyona girecek olan başrollerini Jennifer Lopez ve Owen Wilson’ın paylaştığı Marry Me filminde rol alıyor.

