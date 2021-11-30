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Maluma, cinsel organını şapkayla örttü: 100 milyonda şapkamı çıkarırım

30.11.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Maluma, iddialı pozuyla herkesi şaşırttı. Instagram’da 60 milyon takipçisi olan genç şarkıcı, 100 milyon takipçiye ulaştığında çırılçıplak fotoğrafını paylaşacağını söyledi.

Maluma, cinsel organını şapkayla örttü: 100 milyonda şapkamı çıkarırım

Ünlü Reggaetón şarkıcısı Maluma, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla ağızları açık bıraktı. Madonna ve Jennifer Lopez gibi isimlerle yaptığı düetlerle adını tüm dünyaya duyurmayı başaran genç şarkıcının iddialı pozuna hayranları beğeni yağdırdı.

Ekran Alıntısı

Maluma, hayranlarına "IG'de zaten 60 milyonuz, 100M'de şapkamı çıkarırım" notuyla paylaştığı pozunda cinsel organını şapkayla örttü. Maluma, Sevgililer Gününde vizyona girecek olan başrollerini Jennifer Lopez ve Owen Wilson’ın paylaştığı Marry Me filminde rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Maluma
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