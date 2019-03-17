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Mama çalarken yakalanan şüpheli, başka marketten de ayçiçek yağı çalmış

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 17.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da girdiği markette, reyondan aldığı bebek mamasını montunun içine gizleyip çalmak isterken kasiyere yakalanan şüphelinin, bu kez başka marketten 5'er litrelik 2 ayçiçek yağı çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Mama çalarken yakalanan şüpheli, başka marketten de ayçiçek yağı çalmış

İskanevleri semtinde bulunan market zincirinden 23 Şubat'ta mama çalarken kasiyerlere yakalanan kimliği belirsiz kişinin başka marketlerde de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şüpheliyi çaldığı mamalarla birlikte yakalayan kasiyerlerin ürünü geri aldığı için şikayetçi olmadıkları öğrenilirken, polis kentteki diğer marketlerde de araştırma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin, başka markette farklı hırsızlık olaylarına karıştığı ancak iş yeri yetkililerinden şikayet olmadığı belirlendi.

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Bağlar ilçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan markette 11 Mart'ta meydana gelen hırsızlık da kameralara yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin 5'er litrelik 2 ayçiçek yağını çaldığı anlar yer aldı. (DHA)

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: SERBEST BIRAKIN

Olay sosyal medyada da gündem oldu ve çok sayıda kullanıcı, şahısın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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Mama çalarken güvenlik kameralarına böyle yakalanmıştı:


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Anahtar Kelimeler:
hırsız Diyarbakır

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