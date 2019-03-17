Mama çalarken yakalanan şüpheli, başka marketten de ayçiçek yağı çalmış

İskanevleri semtinde bulunan market zincirinden 23 Şubat'ta mama çalarken kasiyerlere yakalanan kimliği belirsiz kişinin başka marketlerde de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şüpheliyi çaldığı mamalarla birlikte yakalayan kasiyerlerin ürünü geri aldığı için şikayetçi olmadıkları öğrenilirken, polis kentteki diğer marketlerde de araştırma başlattı.
Yapılan araştırmalarda, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin, başka markette farklı hırsızlık olaylarına karıştığı ancak iş yeri yetkililerinden şikayet olmadığı belirlendi.
Bağlar ilçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan markette 11 Mart'ta meydana gelen hırsızlık da kameralara yansıdı.
Görüntülerde, şüphelinin 5'er litrelik 2 ayçiçek yağını çaldığı anlar yer aldı. (DHA)
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: SERBEST BIRAKIN
Olay sosyal medyada da gündem oldu ve çok sayıda kullanıcı, şahısın serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Mama çalarken güvenlik kameralarına böyle yakalanmıştı:
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