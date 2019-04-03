Mamut Art Project bugün açılıyor

Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project’in 7’nci edisyonunda 50 sanatçının 600’den fazla eseri sergileniyor. Akkök Holding ana sponsorluğunda Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen Mamut Art Project’te bu yıl; sanat eserlerinin yanı sıra yeni sergi alanı tasarımı, ünlü isimlerin ilham veren hikayelerinin yer aldığı Mamut Shots programı ve çocuk atölyeleri dikkat çekiyor.

Bu sene Mamut Art Project’e seçilen eserler, sanatçı Memed Erdener (Extramücadele), koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu ve Pi Artworks’ün kurucusu Yeşim Turanlı tarafından değerlendirildi.

YENİ BİR SERGİ DÜZENİ

Bu seneki proje hakkında bilgi veren Mamut Art Project Direktörü ve Kurucusu Seren Kohen, “Mamut’a bir sene katılan bir sanatçı bir daha katılamıyor. Dolayısıyla ziyaretçilerimiz geldiği zaman yeni sanatçılarla tanışıyor olacak. Ayrıca bir yenilik olarak, iki Mamut sanatçısı olan Ceren Özşahin ve Zeynep Tümertekin tarafından bir sergi tasarlandı. Ve bütün düzenimizi değiştirdik. Bunun da ziyaretçileri şaşırtacağını düşünüyoruz. Çünkü sanatçıları nasıl daha ön plana çıkartabileceğimizi ve onları birbirleri ile daha iyi nasıl konuşlandırabileceğimizi düşünüyorduk. Bir yandan da insanlara farklı bir gezi yolu çizmek istedik” dedi.