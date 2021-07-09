Manchester City, Griezmann'ı kadrosuna katıyor

İngiliz devi Manchester City, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Fransız basını Foot Mercato'nun haberine göre, lacivert beyazlıların teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın golcüsü Antoine Griezmann ile temasa geçti. Deneyimli teknik adamın Fransız golcü ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Yapılan görüşmeden olumlu olarak ayrılan tecrübeli teknik adam bu transferi sözlü olarak bitirdiği iddia edildi. Griezmann'ın da İngiltere'de forma giymeye sıcak bakması bu transferi kolaylaştırdı.

MESSI İÇİN FEDA EDİLECEK

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, kulübün Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayamamasına neden olan ekonomik krizini değerlendirirken, içinde bulunulan maaş bütçesi probleminden dolayı Fransız yıldız Antoine Griezmann ile yolların ayrılabileceği imasında bulunmuştu. Hollandalı çalıştırıcı önceliklerinin Messi'yi tutmak olduğunu söylemişti.

60 MİLYON EURO

Atletico Madrid'den 2019 yılında 120 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Barcelona'da 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli şu anda 60 milyon euro.



