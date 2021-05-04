Manchester City PSG maçı ne zaman? Dev final için geri sayım!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Manchester City PSG maçı tüm hızıyla devam ediyor. İlk karşılaşmada 2-1 galip gelen Manchester City sahaya avantajlı çıkarken, PSG son kozunu oynayarak final yarışından kopmak istemiyor…

MANCHESTER CITY PSG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin rövanş karşılaşması olan Manchester City PSG maçı 4 Mayıs Salı akşamı saat 22.00’de Etihad Stadı’nda oynanacak. Bu nefes kesen mücadelede Hollanda’dan Björn Kupers düdük çalacak.

İLK KARŞILAŞMADA NELER YAŞANDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin ilk ayağında ev sahibi PSG, İngiliz ekip Manchester City önünde 1-0 öne geçmişti. Ancak maçın ilk yarısında elde ettiği avantajı değerlendiremeyen PSG maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Ayrıca Fransız ekibinden Idrissa Gueye 77. Dakikada kırmızı kart görerek saha dışı kaldı.

Alınan bilgilere göre Manchester City’nin kadrosunda eksik bulunmuyor ve sahaya tam kadro çıkması bekleniyor.

Konuk ekip PSG’nin de City maçına kadroda iki eksikle çıkması bekleniyor. İki eksikten biri ilk maçta kırmızı kart gören Idrissa Gueye olurken, diğer eksiğin ise diz sakatlığı geçiren Juan Bernat olacağı tahmin ediliyor. Diğer eksik ise Paris ekibinin Manchester kafilesinde ise şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Sergio Rico, Keylor Navas, Yanis Saidani Mathyas Randriamamy.