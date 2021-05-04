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Manchester City PSG maçı ne zaman? Dev final için geri sayım!

04.05.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City, Paris Saint Germain (PSG) ile Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Yarı final karşılaşmasının 28 Nisan’da oynanan ilk ayağında Manchester City karşısında 2-1 mağlup olan PSG, turnuvaya devam etmek için bu maçı kazanmak zorunda…

Manchester City PSG maçı ne zaman? Dev final için geri sayım!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Manchester City PSG maçı tüm hızıyla devam ediyor. İlk karşılaşmada 2-1 galip gelen Manchester City sahaya avantajlı çıkarken, PSG son kozunu oynayarak final yarışından kopmak istemiyor…

MANCHESTER CITY PSG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin rövanş karşılaşması olan Manchester City PSG maçı 4 Mayıs Salı akşamı saat 22.00’de Etihad Stadı’nda oynanacak. Bu nefes kesen mücadelede Hollanda’dan Björn Kupers düdük çalacak.

İLK KARŞILAŞMADA NELER YAŞANDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin ilk ayağında ev sahibi PSG, İngiliz ekip Manchester City önünde 1-0 öne geçmişti. Ancak maçın ilk yarısında elde ettiği avantajı değerlendiremeyen PSG maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Ayrıca Fransız ekibinden Idrissa Gueye 77. Dakikada kırmızı kart görerek saha dışı kaldı.

Alınan bilgilere göre Manchester City’nin kadrosunda eksik bulunmuyor ve sahaya tam kadro çıkması bekleniyor.

Konuk ekip PSG’nin de City maçına kadroda iki eksikle çıkması bekleniyor. İki eksikten biri ilk maçta kırmızı kart gören Idrissa Gueye olurken, diğer eksiğin ise diz sakatlığı geçiren Juan Bernat olacağı tahmin ediliyor. Diğer eksik ise Paris ekibinin Manchester kafilesinde ise şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler: Sergio Rico, Keylor Navas, Yanis Saidani Mathyas Randriamamy.

Savunmacılar: Alessandro Florenzi, Colin Dagba, Theo Bakker, Marquinhos, Laywin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Abdou Diallo.

Orta saha: Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Ander Herrera, Julian Draxler, Rafinha Alcantara.

Forvetler: Kylian Mbappe, Moise Kean, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Neymar.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Final karşılaşmasına hangi takımların çıkacağı ise 4 Mayıs Salı günü oynanacak Manchester City ve PSG maçı ile 5 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Real Madrid ve Chelsea karşılaşmasından sonra belli olacak.



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