Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'a savaş açtı! Şampiyonluk sözü olay oldu...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester City, bitime 3 hafta kala Liverpool'un 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Takımın teknik direktörü Pep Guardiola, en yakın rakipleri hakkında çok sert ifadeler kullandı ve Liverpool taraftarlarını kızdıran açıklamalarda bulundu.

"30 YILDA 1 ŞAMPİYONLUKLARI VAR"

Liverpool'un Premier Lig'de son 30 yılda 1 şampiyonluk elde ettiğini dile getiren İspanyol çalıştırıcı, "Liverpool'un Avrupa'da büyük başarılar kazandığı doğru ancak Premier Lig'de bu durum böyle değil. Kulübün 30 yılda 1 şampiyonluğu var. Şu anda ligde durum ortada, kalan 9 puanı alarak şampiyon olmak istiyoruz. Ama 6 puan da yeterli olabilir." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola'nın bu sözleri, sosyal medyada Liverpool taraftarlarının tepkisini çekti.

