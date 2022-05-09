SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'a savaş açtı! Şampiyonluk sözü olay oldu...

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'a savaş açtı! Şampiyonluk sözü olay oldu...

09.05.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool arasındaki şampiyonluk yarışı nefes keserken, iki takımın teknik direktörlerinden flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor. Liverpool'un 3 puan önünde liderliğini sürdüren Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, olay yaratan bir konuşmaya imza attı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'a savaş açtı! Şampiyonluk sözü olay oldu...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester City, bitime 3 hafta kala Liverpool'un 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Takımın teknik direktörü Pep Guardiola, en yakın rakipleri hakkında çok sert ifadeler kullandı ve Liverpool taraftarlarını kızdıran açıklamalarda bulundu.

"30 YILDA 1 ŞAMPİYONLUKLARI VAR"

thumbs_b_c_8a7117721132b22d7602de22d427ac3d

Liverpool'un Premier Lig'de son 30 yılda 1 şampiyonluk elde ettiğini dile getiren İspanyol çalıştırıcı, "Liverpool'un Avrupa'da büyük başarılar kazandığı doğru ancak Premier Lig'de bu durum böyle değil. Kulübün 30 yılda 1 şampiyonluğu var. Şu anda ligde durum ortada, kalan 9 puanı alarak şampiyon olmak istiyoruz. Ama 6 puan da yeterli olabilir." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola'nın bu sözleri, sosyal medyada Liverpool taraftarlarının tepkisini çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manchester City maçının ikinci yarısında bir garip olay!Manchester City maçının ikinci yarısında bir garip olay!
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray taraftarını çıldırttı! 90+4. dakikada o an...Barış Alper Yılmaz, Galatasaray taraftarını çıldırttı! 90+4. dakikada o an...
Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!
Anahtar Kelimeler:
Premier League İngiltere Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'den gövde gösterisi! Dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

Putin'den gövde gösterisi! Dünyanın beklediği açıklamayı yaptı

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

Gerilimden sonra sürpriz oy oranı! Dengeler değişti..

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

Manchester City maçının ikinci yarısında bir garip olay!

Manchester City maçının ikinci yarısında bir garip olay!

Prens Selman, Uğurcan Çakır için kasayı boşaltmaya hazır!

Prens Selman, Uğurcan Çakır için kasayı boşaltmaya hazır!

Rıdvan Dilmen, canlı yayında kendinden geçti!

Rıdvan Dilmen, canlı yayında kendinden geçti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Savaşın dehşetine dayanamadı! Şimdi bir seks işçisi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.