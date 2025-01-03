Manchester United'dan Altay Bayındır kararı! İngiliz devi; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe için müjdeli haberi verdi...

Altay Bayındır'ın Manchester United kariyeri sona eriyor. İstediği forma şansını bulamadığı için mutsuz durumda olan Altay Bayındır ile yollar ayrılıyor.

İNGİLİZ BASINI ALTAY BAYINDIR'I DUYURDU

Sky Sports'ta yer alan haberde; Altay Bayındır ile yollarını ayırmaya karar veren Manchester United'ın, 26 yaşındaki kaleciyi oynama potansiyeli olan bir kulübe göndereceği yazıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Altay Bayındır konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

KALECİ TRANSFERİ YAPILACAK

Manchester United, Onana'yla rekabete girebilecek kaleci transferi yapmak için ise kolları sıvadı. Bu sezon Manchester United'da 3 karşılaşmada forma şansı bulan Altay Bayındır'ın İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.