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Manchester United efsanesi Rio Ferdinand: "İhtiyacımız olan adam Galatasaray'da!"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.04.2025 17:15
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Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, kulübün Galatasaray'lı Victor Osimhen'e çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Ferdinand, "Osimhen'e ihtiyacımız var!" dedi.

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand: "İhtiyacımız olan adam Galatasaray'da!"

Manchester United'ın önemli değerlerinden olan Rio Ferdinand, kulübün Victor Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini savundu.

"OSIMHEN GELECEK YIL UNITED FORMASI GİYER"

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Ferdinand, "Ben Manchester United yönetimi yerinde olsam, Victor Osimhen gelecek yıl Manchester United forması giyer" dedi. "Osimhen'e ihtiyacımız var!" sözleriyle konuşmasını sürdüren efsane stoper, "Manchester United'a sahada ne yaptığını bilen elit oyuncular lazım. Onun deneyimine ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Manchester United'daki genç forvetlerle nasıl gol atacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var. Sürekli gol atmayı alışkanlık edinmiş birine ihtiyacımız var. Osimhen bunu yaptı ve yapıyor" ifadelerini kullandı.

"UMRUMDA DEĞİL"

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Ferdinand, "Evet Osimhen henüz Premier Lig'de oynamadı, burada ne yapar bilmiyoruz ama umrumda değil! Gittiği her yerde gol atıyor. Onu Manchester United formasıyla görmek istiyorum!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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