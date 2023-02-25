Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı'nın acı günü! Annesini kaybetti

"Mandıra Filozofu", "Yaşamak Güzel Şey", "Babamın Ceketi" gibi filmlerde aldığı rollerle tanıdığımız yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı, anne acısıyla sarsıldı.

Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı, uzun süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Ailenin yaptığı açıklamada, Saçıntı'nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Kartal Cemevinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı 1968'de Çorum'da dünyaya geldi. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu 7 ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt'ta, liseyi Kartal'da bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti. Öğrenciliği sırasında "Yarın", "Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı.

Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. 10 sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı.

Televizyonlarda önce 1996 yılında önce Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te "Aranan Adam" adında bir gırgır programı yaptı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, zihni sinir projeleri, şakamera, şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk isimli sinema filminde rol aldı.

2014 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmi yönetti. "Kahrolsun Şey" adlı senaryosu ABD'de düzenlenen 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali tarafından (Onur Mansiyonu) ödülüne değer görüldü.

