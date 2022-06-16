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Manga, Fatma Turgut ve Sefo’yu dinlemek için saatlerce sıra beklediler!

16.06.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da Manga, Fatma Turgut ve Sefo’yu dinlemek için konser alanına giden gençler kapıda yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Gençler içeri girmek için saatlerce sıra bekledi.

Manga, Fatma Turgut ve Sefo’yu dinlemek için saatlerce sıra beklediler!

Yaz aylarının gelmesiyle gençlik konserleri başladı. Samsun’da bir otelde düzenlenen ve 4 gün sürecek Atakum Müzik Festivali’nin ilk gününde Fatma Turgut, Manga ve Sefo’yu dinlemeye gelen binlerce genç, yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

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Gençler, şarkıları dillere dolanan sanatçıları dinleyebilmek için saatlerce sıra bekledi.

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24 İSİM KONSER VERECEK

Festivalin diğer günlerinde ise Hayko Cepkin, Emir Can İğrek, Levent Yüksel, Sagopa Kajmer, Selçuk Balcı, Emre Aydın, Can Bonomo ve Anıl Piyancı gibi birbirinden ünlü tam 24 isim sahneye çıkacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Turgut
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