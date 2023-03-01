Mangal lezzetinde fırında tavuk şiş tarifi! Evde tavuk şiş nasıl yapılır?

Tavuk şişler domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin de bir araya gelmesiyle birlikte enfes bir lezzete sahip oluyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan bu tarif herkes tarafından sevilerek tüketiliyor.

MALZEMELER 500 gram kemiksiz kuşbaşı tavuk göğsü

1 adet büyük boy soğanın suyu

2 yemek kaşığı yoğurt

3 diş sarımsak

1,5 kahve fincanı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kuru kekik

1 dal biberiye (arzuya göre)

Araları için:

1 adet kapya biber

1 adet kabak

100 gram mantar

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

TARİF Derin bir kabın içerisine zeytinyağı, yoğurt, soğan suyu, rendelenmiş sarımsakları, tuz ve baharatları atarak güzelce karıştırın.

Üzerine kuşbaşı şekilde doğranmış tavuk göğüslerini aktarın ve marinasyonla iyice harmanlayın. Bu tavukların üzerini streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 1 saat vaktiniz varsa 1 gece kadar dinlendirin.

Mantar hariç (mantarları minik kültür mantarlarından seçin) diğer tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve boyutlarda doğrayın. Tuz, karabiber ve zeytinyağıyla harmanlayın.

Çöp şişlere sebzeleri ve tavukları bir bir geçirin. Tüm malzemeler bitene kadar işleme devam edin.

Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırının orta kısmına bu tepsiyi yerleştirin. Üzerine fırın telini yerleştirin.

Fırını 180 derecede 5 dakika kadar ısıtın. Ardından telin üzerine çöp şişleri dizerek pişmeye bırakın. Belli aralıklarla yönlerini değiştirmeyi ihmal etmeyin.

20-25 dakika kadar bu şekilde pişirdikten sonra çıkarıp servis edin.

AFİYET OLSUN!

