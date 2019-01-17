TREND

Manisa'da mucize gibi olay! Tıp tarihinde binde bir görülüyor

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 17.01.2019 12:03 | Son Güncelleme

Manisa Sarıgül'de gittiği düğünde çıkan silahlı kavgada soluk borusuna mermi saplanan Mehmet Kaçar (58) başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Manisa'da mucize gibi olay! Tıp tarihinde binde bir görülüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Çavuşlar Mahallesi'nde 2 Aralık 2018'de, evli ve 3 çocuk babası çiftçi Mehmet Kaçar'ın bir akrabasının düğününde silahlı kavga çıktı. Kavgada Kaçar iki yerinden tabancayla vurularak yaralandı. Mermilerden biri sol omzunu yaralarken diğer mermi ise kalp damarları arasından geçerek, soluk borusunun bir dalına isabet etti.

Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 2 cerrah, 2 anestezi uzmanı ve 2 hemşireden oluşan 6 kişilik ekip tarafından 6 saat süren ameliyatla, Kaçar'ın soluk borusunun bir dalında kalan mermi çekirdeği çıkarıldı. Bir gün yoğun bakımda kalan Kaçar, tedavisinin ardından geçen salı günü taburcu edildi. Mermi çekirdeğinin zarar vermesi nedeniyle akciğerinin yarısı alınan Kaçar, iyileşip, üzüm bağlarındaki işinin başına dönebilmek için evinde güç toplamaya başladı.

NADİR YAŞANAN BİR OLAY

Kaçar'ın hastaneye ulaştığında hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Alper Çelikten, "Hemen acil yoğun bakıma alarak ameliyata karar verdik. Ameliyatta akciğerin üst kısmından girip, kalple akciğer arasındaki damar ve bronşlara zarar vermiş olan mermi çekirdeğini çıkartmak için operasyon gerçekleştirdik. Hastamızın ateşli silahla yaralanması sonucu akciğerde, kalp damarlarında ve hava yollarında hasar meydana gelmişti. Mermi çekirdeğini çıkarmak için akciğerin yarısını almak mecburiyetinde kaldık. Ameliyat sonrasında hastamız herhangi bir problem olmadan sağlığına kavuşarak, taburcu oldu" dedi.

manisa

Bu tür durumların tıp tarihinde binde bir görüldüğünü belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Talha Doğruyol da, "Hastalar, hastaneye ulaştığında daha sıkıntılı bir durumda olabiliyor ya da maalesef hastaneye ulaşamayabiliyor. Ancak bu hastamız biraz şanslıydı ve ameliyatta da bir sıkıntı gelişmedi. Hastamız şu an oldukça iyi durumda. Nefes alışverişi son derece iyi" diye konuştu.

İKİ GÜN SONRA YÜRÜMEYE BAŞLADI

Ameliyatını yapanların duacısı olduğunu ifade eden Mehmet Kaçar ise, "Talihsiz bir olay oldu, yaralandım. Ameliyat oldum. Şimdi durumum iyi. Ameliyattan iki gün sonra yürümeye başladım. Çiftçiliğe tekrar devam edeceğim" dedi.

sarıgöl

'AÇIKÇASI UMUDUMUZU YİTİRMİŞTİK'

Kaçar'ın damadı İbrahim Cengiz ise, "Açıkçası biz umudumuzu yitirmiştik. Ama bugün geldiğimiz noktada babamın durumu çok iyi. Şu anda bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Bizlerin bugünlere kavuşmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
İmam açıkladı duyanlar kulaklarına inanamadı! 'Hırsız...'İmam açıkladı duyanlar kulaklarına inanamadı! 'Hırsız...'
Kuş sayımı yapılırken gözlendi! Ender rastlanıyorKuş sayımı yapılırken gözlendi! Ender rastlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa sarıgöl TIP silah kavga düğün

En Çok Okunan Trend Haberler

Putin muradına eriyor!

Putin muradına eriyor!

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında açıkladı

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyor? Canlı yayında açıkladı

Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

Ne yaptın Asena! Odasında böyle bulundu

Doktorlar uyardı: Lütfen bu ürünleri vajinanıza sokmayın!

Doktorlar uyardı: Lütfen bu ürünleri vajinanıza sokmayın!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da tarihi camiye giren hırsız imamın cübbesini çaldı

İmam açıkladı duyanlar kulaklarına inanamadı! 'Hırsız...'

Kuş sayımı yapılırken balaban gözlendi! Ender rastlanıyor

Kuş sayımı yapılırken gözlendi! Ender rastlanıyor

Türkiye'de son 10 yılda neler değiştir?

Türkiye'de son 10 yılda neler değiştir?

Hatay'da Berfin'in yüzüne sıvı atan saldırganın kimliği belirlendi

Berfin'e dehşeti yaşatan saldırgan öyle biri çıktı ki!

Bursa'da korkunç olay! Üniversite öğrencisini havaya ateş açarak kurtardılar

Üniversite öğrencisini havaya ateş açarak kurtardılar

Soğuk algınlığından kurtulmak için 'göbek taşı' önerisi

Bakın hangi hastalığı iyileştiriyor: Doktora gitmeyin demiyoruz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.