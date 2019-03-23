Mynet Trend

Manisa'da takla atan otomobilden inanılmaz kurtuluş

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 23.03.2019 20:59 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kaldırımda yürüyen yayalar saniyeler farkıyla kazayı atlatırken, takla atan otomobilin arka kapısından bir kişinin yola fırladığı, sürücü ile birlikte diğer yolcuların ise aracın kapısını açarak dışarıya çıktığı görüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Soma Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.H. (20) yönetimindeki 45 ABM 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kaldırımdaki ağaca çarpıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine götürülen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza anında takla atan otomobilde bulunan ve kaldırımda yürüyen yayalar, adeta ölümden kıl payı kurtulduğu görüldü. Görüntülerde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişiden biri, aracın açılan arka kapısından fırlayarak yola uçarken, diğer 3 kişinin ise otomobilden kapıyı açarak dışarıya çıktığı görülüyor. (AA/İHA)

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Kan donduran detaylar! Katilin kimliği şoke ettiKan donduran detaylar! Katilin kimliği şoke etti
Polis gürültü ihbarı üzerine eve gitmişti! Sonrası korkunçPolis gürültü ihbarı üzerine eve gitmişti! Sonrası korkunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

Şeyma Subaşı sevgilisiyle İsrail'de!

Şeyma Subaşı sevgilisiyle İsrail'de!

10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!

10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!

Okulda Skandal! Öğrencisine öyle mesajlar attı ki!

Okulda Skandal! Öğrencisine öyle mesajlar attı ki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

'Köyde neredeyse tavuk kalmadı'

'Köyde neredeyse tavuk kalmadı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köydeki cinayette katil komşu çıktı

Kan donduran detaylar! Katilin kimliği şoke etti

Antalya'da gürültü ihbarına giden polisi bıçakladılar

Polis gürültü ihbarı üzerine eve gitmişti! Sonrası korkunç

Bu villaya girenin "başı" dönüyor

Bu villaya girenin "başı" dönüyor

Ambulans şoförüne darp anı saniye saniye kaydedildi

Ambulans şoförüne darp anı saniye saniye kaydedildi

Motosikletlinin ölümden kurtuluşu kamerada!

Kask kamerasında ölümün teğet geçtiği an!

Haliç Köprüsü'nde skandal görüntüler! Seyir halindeyken bakın ne yaptı

Seyir halinde kameraya alındı! Skandal görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.