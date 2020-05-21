Manisa'ya has lezzet: Ramazan sucuğu tarifi

Ceviz ve diğer karışımlarla kıvamı özenle hazırlanan ramazan sucuğu,Turgutlu halkının vazgeçemediği lezzetlerin başında geliyor.

Ramazan sucuğunun yaklaşık bir asırdır sadece ramazan ayı içerisinde üretiminin gerçekleştirildiğini ve 32 yıldan bu yana da bu işi yaptığını anlatan Okan Belge, "Ramazan sucuğu iftarlardan sonra tüketiliyor. Ramazan sucuğu buraya has bir gelenek olduğu için, özelliğini de kaybetmesini istemiyoruz. Böyle bir düşüncemiz var ve bunu sürdürmenin amacındayız. Burada butik olarak hem üretim hem de perakende ve toptan olarak satış yapıyoruz. Fabrikasyon değil, tamamen el yapımı olduğu için günlük olarak dört, beş kazan yani 150 kilogram civarında üretiyoruz. Kilosunu da 35 TL'den satıyoruz" dedi.

Ramazan sucuğunu merak edenler için ise tarifi de ustasından geliyor. İşte ramazanın olmazsa olmazı ramazan sucuğu yapılışı...

'TADINA BİR KERE BAKAN MUTLAKA DEVAMINI İSTİYOR'

Ramazan sucuğunu, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra geçen sene itibariyle yurt dışına da özel şekilde muhafaza ederek gönderdiklerini belirten Belge, "ABD'de yaşayan bir arkadaşımıza, İngiltere'ye, Almanya'ya gönderdik. Ramazan sucuğunun tadına bir kere bakan devamını mutlaka istiyor" dedi.