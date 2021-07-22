Manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye döven eski sevgilisi tutuklandı

Beşiktaş'ta 16 Temmuz akşamı bir eğlence mekanına eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'a saldırarak yumruk ve tekmelerle darp eden Mücahit İsmail Ayta'nın olayın ardından tatile gittiği iddia edilmişti.

Mücahit İsmail Ayta bugün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün daveti üzerine Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'nde ifade verdi. Ayta ifadesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Mücahit İsmail Ayta, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

DARP ANLARI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Mücahit İsmail Ayta'nın, Gizem Akbaş'ı darp ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansımıştı. Olay sonrasında darp raporu alan Gizem Akbaş, burnunun kırıldığını belirterek "Ölmek istemiyorum. Tutuklansın, cezası neyse çeksin. Uzaklaştırma kararına rağmen bana zarar verdi, tutuklanmasını istiyorum" demişti.

