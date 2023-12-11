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    4. Manken Melisa Aydınalp'in pankartını yırtıp yere attılar! Bağdat Caddesi'ne yine yarı çıplak çıktı, tansiyon yükseldi

    Manken Melisa Aydınalp'in pankartını yırtıp yere attılar! Bağdat Caddesi'ne yine yarı çıplak çıktı, tansiyon yükseldi

    11.12.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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    İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde her gün yarı çıplak vaziyette yürüyüşe çıkarak Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomeni ve manken Melisa Aydınalp bu kez sokakta elinde pankartla boy gösterdi. Aydınalp'i bir arkadaşının kayda aldığı o anlarda vatandaşların tepki gösterip pankartı yırtması tansiyonu yükseltti.

    Kadınlara şiddet gösterilip öldürülmelerine dikkat çekmek amacıyla 'Özgürlük Yürüyüşü' adı altında her gün Kadıköy sokaklarında yarı çıplak gezen manken Melisa Aydınalp yine sosyal medyanın gündeminde. 23 yaşındaki Aydınalp, "Memelere özgürlük" yazılı pankartını alıp sokaklara çıktı.

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    KİTAP OKUMA CEZASI VARDI

    Geçtiğimiz aylarda Aydınalp yine sokakta ip mayoyla gezerken ceza almaktan kurtulamamıştı. Genç kadına haftada 2 kez kütüphaneye giderek ahlak ve toplumsal değerler üzerine kitaplar okuma cezası verilmişti.

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    "ELLERİNİ GERİ ÇEK"

    Melisa Aydınalp yılmadı, sokakta aynı şekilde protesto düzenlemeye devam etti. Son olarak Kadıköy'de yürüdüğü anları Aydınalp kendi sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşıma da "Caddebostan-Bağdat Caddesi özgürlük yürüyüşlerim. Bugün her bir kadının hakkı, seçimi “memelere özgürlük” sloganıyla özgürlüğü için yürüyorum. Kadınların feminen kıyafetlerini veya tercihlerini olmayan yasalarla ve hareketlerinle kısıtlayamazsın. Burası laik bir ülke. Ellerini geri çek" notunu düştü.

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    PANKARTI YIRTILIP YERE ATILDI

    Aydınalp'in paylaştığı son videoda Bağdat Caddesi üzerinde benzer bir kıyafetle yürüyüş yaptığı görüldü. Ancak bir süre sonra bir adam Aydınalp'in arkasından yaklaşıp elindeki pankartı aldı. Aydınalp ile adam arasında atışma yaşanırken Aydınalp'in pankartı yırtılıp yere atıldı. Adam yoluna devam ettikten sonra bu kez tartışmaya bir kadın dahil olarak Aydınalp'e çıkıştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kadıköy Melisa Aydınalp
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