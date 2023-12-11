Manken Melisa Aydınalp'in pankartını yırtıp yere attılar! Bağdat Caddesi'ne yine yarı çıplak çıktı, tansiyon yükseldi

Kadınlara şiddet gösterilip öldürülmelerine dikkat çekmek amacıyla 'Özgürlük Yürüyüşü' adı altında her gün Kadıköy sokaklarında yarı çıplak gezen manken Melisa Aydınalp yine sosyal medyanın gündeminde. 23 yaşındaki Aydınalp, "Memelere özgürlük" yazılı pankartını alıp sokaklara çıktı.

KİTAP OKUMA CEZASI VARDI

Geçtiğimiz aylarda Aydınalp yine sokakta ip mayoyla gezerken ceza almaktan kurtulamamıştı. Genç kadına haftada 2 kez kütüphaneye giderek ahlak ve toplumsal değerler üzerine kitaplar okuma cezası verilmişti.

"ELLERİNİ GERİ ÇEK"

Melisa Aydınalp yılmadı, sokakta aynı şekilde protesto düzenlemeye devam etti. Son olarak Kadıköy'de yürüdüğü anları Aydınalp kendi sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşıma da "Caddebostan-Bağdat Caddesi özgürlük yürüyüşlerim. Bugün her bir kadının hakkı, seçimi “memelere özgürlük” sloganıyla özgürlüğü için yürüyorum. Kadınların feminen kıyafetlerini veya tercihlerini olmayan yasalarla ve hareketlerinle kısıtlayamazsın. Burası laik bir ülke. Ellerini geri çek" notunu düştü.

PANKARTI YIRTILIP YERE ATILDI

Aydınalp'in paylaştığı son videoda Bağdat Caddesi üzerinde benzer bir kıyafetle yürüyüş yaptığı görüldü. Ancak bir süre sonra bir adam Aydınalp'in arkasından yaklaşıp elindeki pankartı aldı. Aydınalp ile adam arasında atışma yaşanırken Aydınalp'in pankartı yırtılıp yere atıldı. Adam yoluna devam ettikten sonra bu kez tartışmaya bir kadın dahil olarak Aydınalp'e çıkıştı.

CADDEBOSTAN-BAĞDAT CADDESİ ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞLERİM.BUGUN HER BİR KADININ HAKKI,SEÇİMİ “MEMELERE ÖZGÜRLÜK”SLOGANIYLA ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN YÜRÜYORUM.KADINLARIN FEMİNEN KIYAFETLERİNİ VEYA TERCİHLERİNİ OLMAYAN YASALARLA VE HAREKETLERİNLE KISITLAYAMAZSIN.BURASI LAİK BİR ÜLKE.ELLERİNİ GERİ ÇEK pic.twitter.com/7NCMrrOnwS — Melisaaydinalp (@melisaaydinalp) December 10, 2023







