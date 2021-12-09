Manken sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu! Soner Sarıkabadayı'dan mutlu aile pozu

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabayı, 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde tanıştığı model sevgilisi Camelo Lopez ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Dünyaevine girdiklerinde bebek bekleyen çift, mutlu aile pozunu sevenleriyle paylaştı.
Kahramanmaraş doğumlu ünlü şarkıcı, ilkokul ve ortaokulu Mersin'de, üniversiteyi ise İstanbul'da okudu.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat okurken müziğe olan ilgisini fark eden Sarıkabadayı, sonrasında aynı üniversitede Klasik Gitar eğitimi aldı.
2001 yılında çıkardığı 'Kara' albümüyle müzik piyasasına adım atan Sarıkabadayı, aynı zamanda söz yazarlığı da yapıyor.
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