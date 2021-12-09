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Manken sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu! Soner Sarıkabadayı'dan mutlu aile pozu

09.12.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl, 8 aylık hamile sevgilisi Camelo Lopez ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, mutlu aile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Manken sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu! Soner Sarıkabadayı'dan mutlu aile pozu

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabayı, 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde tanıştığı model sevgilisi Camelo Lopez ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Dünyaevine girdiklerinde bebek bekleyen çift, mutlu aile pozunu sevenleriyle paylaştı.

Manken sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu! Soner Sarıkabadayı'dan mutlu aile pozu

Kahramanmaraş doğumlu ünlü şarkıcı, ilkokul ve ortaokulu Mersin'de, üniversiteyi ise İstanbul'da okudu.

Manken sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu! Soner Sarıkabadayı'dan mutlu aile pozu

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat okurken müziğe olan ilgisini fark eden Sarıkabadayı, sonrasında aynı üniversitede Klasik Gitar eğitimi aldı.

Manken sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu! Soner Sarıkabadayı'dan mutlu aile pozu

2001 yılında çıkardığı 'Kara' albümüyle müzik piyasasına adım atan Sarıkabadayı, aynı zamanda söz yazarlığı da yapıyor.

Manken sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu! Soner Sarıkabadayı'dan mutlu aile pozu

Manken sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu! Soner Sarıkabadayı'dan mutlu aile pozu


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Soner Sarıkabadayı
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