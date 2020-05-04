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Manken Simge Tertemiz'in babası hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Manken Simge (32) ile modacı kardeşi Eylem Terzemiz’in Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan babası Metin Tertemiz (60), oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Manken Simge Tertemiz'in babası hayatını kaybetti

Manken Simge ile modacı kardeşi Eylem Tertemiz'in İskenderun'da liman acenteciliği yapan babası Metin Tertemiz, sabaha karşı ablasıyla yaşadığı Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü.

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Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tertemiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tertemiz'in cenazesi, yakınlarının ağıtları eşliğinde otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haberi İstanbul'da alan Simge Tertemiz, babasıyla fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Tertemiz, paylaşımında şunları dile getirdi:

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“Canım babam, çınarım, Hakk'ın rahmetine kavuştun melek oldun. Acımız tarifsiz, gidişin çok erken oldu. Sana gelişimiz çok çaresiz. Hakkını helal et babam. Hakkını helal et. Yüce Rabbimin rahmeti üzerine olsun, mekanın cennet olsun. Seni sonsuza dek seviyorum. Seni hep bu gülüşünle, esprilerinle, aydınlık görüşlerinle yolumuz, ışığımızsın."

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