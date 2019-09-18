Mynet Trend

Mansur Yavaş duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 07:25 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği’ne ait iki parsel arazinin kiralanma ihalesini belediyenin kazandığını duyurdu.

Mansur Yavaş duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı

Mansur Yavaş, AOÇ ihalesini belediye iştiraki olan Metropol İmar A.Ş. kazandığını duyurarak, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair de söz verdi.

Yavaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk Orman Çiftliği’ne ait iki parsel arazinin kiralanma ihalesini belediyemiz iştiraki Metropol İmar A.Ş. kazanmıştır. Bu arazilerin Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair vatandaşlarımıza söz veriyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.


İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Ormanda kaybolan turist otelde çıktıOrmanda kaybolan turist otelde çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anları böyle izlediCumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anları böyle izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mansur yavaş atatürk orman çiftliği Ankara AOC ihale

En Çok Okunan Trend Haberler

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu

'10 yıl boyunca bana çocuklarımın önünde tecavüz etti!'

'10 yıl boyunca bana çocuklarımın önünde tecavüz etti!'

Tankerle tonlarca su taşıdılar ama... Kahreden görüntü!

Tankerle tonlarca su taşıdılar ama... Kahreden görüntü!

Aleyna Tilki'ye büyük şok! Sosyal medyadan tepkiler gelince...

Aleyna Tilki'ye büyük şok! Sosyal medyadan tepkiler gelince...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ormanda kaybolan turist otelde çıktı

Ormanda kaybolan turist otelde çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anları böyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anları böyle izledi

Susamam şarkısı hakkında savcılığa suç duyurusu

Türkiye'yi sallayan şarkı hakkında suç duyurusu

Son dakika: Pendik'te şort giyen kıza saldırmıştı! Karar verildi

Pendik'te şort giyen kıza saldırmıştı! Karar verildi

Tam 7,5 milyon yıllık! Dev fosili bakın nasıl taşıdılar

Tam 7,5 milyon yıllık! Dev fosili bakın nasıl taşıdılar

Şampiyon yarış atlarının yaylası: Ereğli

Burası şampiyonların yaylası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.