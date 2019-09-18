Mansur Yavaş duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı

Mansur Yavaş, AOÇ ihalesini belediye iştiraki olan Metropol İmar A.Ş. kazandığını duyurarak, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair de söz verdi.

Yavaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk Orman Çiftliği’ne ait iki parsel arazinin kiralanma ihalesini belediyemiz iştiraki Metropol İmar A.Ş. kazanmıştır. Bu arazilerin Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair vatandaşlarımıza söz veriyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Atatürk Orman Çiftliği’ne ait iki parsel arazinin kiralanma ihalesini belediyemiz iştiraki Metropol İmar A.Ş. kazanmıştır.



Bu arazilerin Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair vatandaşlarımıza söz veriyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/bDia9LRi4r — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 17, 2019



