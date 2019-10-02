Mansur Yavaş ile Gökhan Özoğuz buluştu!

Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programı için İstanbul'a gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile birlikte yemek yedi.

"İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mansur Yavaş fotoğrafa, "Ülkemizin sevilen sanatçılarından Gökhan Özoğuz ile bir araya geldik. Ankara'nın kültür ve sanat başkenti olması yönünde yaptığımız çalışmaları sanatçılarımızın iş birliği ile gerçekleştireceğiz." notunu ekledi.





