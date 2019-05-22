Mansur Yavaş müjdeyi duyurdu: Ücretsiz vereceğiz

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner’in ev sahipliğinde Yenimahalle Demetevler Ankara Konağı’nda düzenlenen iftar yemeğine Başkan Yavaş’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve çok sayıda davetli katıldı. Taksici esnafının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yavaş, babasının da esnaf olduğunu ve kendisinin de esnaflıktan geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Esnafın sorunlarını biliyorum, yabancı değilim. Bizim dönemimizde Ankara ekonomisi altın çağını yaşayacak. Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldıracak çalışmalara başladık ve devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinin ne yapması gerekiyorsa yapacağız. Taksici esnafın özel cep yerleri taleplerini biliyorum ama maalesef bunların bir kısmı sadece bizim karar vermemizle olmuyor ancak Kızılay’a yakın yerlerde veya ana caddeler üzerinde uygun yerlerde oda ile birlikte görüştüğümüz takdirde mutlaka kendimizin yetkisinde olan yerlerde en kısa zamanda birlikte yapabiliriz.”