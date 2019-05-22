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Mansur Yavaş müjdeyi duyurdu: Ücretsiz vereceğiz

keremuyanik keremuyanik
POLİTİKA  | 22.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın verdiği iftar yemeğinde taksici esnafına müjde verdi. Uygun yerlerde taksicilere özel cep yerleri yapabileceklerini belirten Başkan Yavaş, ”Size söz vermiştik. Taksimetresi ve navigasyonu olan, görüntülü reklam alabileceğiniz kameralı bir sistemi ücretsiz vereceğiz” dedi.

Mansur Yavaş müjdeyi duyurdu: Ücretsiz vereceğiz

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner’in ev sahipliğinde Yenimahalle Demetevler Ankara Konağı’nda düzenlenen iftar yemeğine Başkan Yavaş’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve çok sayıda davetli katıldı. Taksici esnafının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yavaş, babasının da esnaf olduğunu ve kendisinin de esnaflıktan geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Esnafın sorunlarını biliyorum, yabancı değilim. Bizim dönemimizde Ankara ekonomisi altın çağını yaşayacak. Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldıracak çalışmalara başladık ve devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinin ne yapması gerekiyorsa yapacağız. Taksici esnafın özel cep yerleri taleplerini biliyorum ama maalesef bunların bir kısmı sadece bizim karar vermemizle olmuyor ancak Kızılay’a yakın yerlerde veya ana caddeler üzerinde uygun yerlerde oda ile birlikte görüştüğümüz takdirde mutlaka kendimizin yetkisinde olan yerlerde en kısa zamanda birlikte yapabiliriz.”

TAKSİCİ ESNAFINA TEKNOLOJİK SİSTEM MÜJDESİ

Ramazan ayından sonra her gün bir taksi durağını ziyaret etmeyi düşündüğünü belirten Başkan Yavaş, seçim döneminde verdiği sözleri birer birer yerine getireceğinin altını çizdi. Başkan Yavaş, “Bizler sizlerin hizmetindeyiz. Aramızda mesafe yok, resmiyet yok, kapımız her zaman açık olacak” dedi. Taksici esnafına müjdeler veren Başkan Yavaş, projeleri de anlattı:
“Taksici esnafına söz verdik. Hem taksimetresi hem içerisinde görüntülü reklam alabileceği, navigasyonu ve kamerası olan teknolojik bir sistemi sizlere ücretsiz vereceğiz. Bununla ilgili Çin’den bir heyet sunum yapmak için gelecek. Aynı zamanda her takside iki tane olacak. Bu sayede yolcu gittiği güzergahı takip edebilecek, arzu ettiği takdirde orada yayınlanacak reklamı izleyebilecek. Günde yaklaşık 400 bin yolcu taşıyorsunuz. 400 bin yolcuya tekabül eden reklam bedeli neyse biz bu bedelden de hiçbir şey almayacağız. Bu gelirin tümü sizlere ait olacak. Bunu nasıl paylaşacaksınız ona siz karar vereceksiniz.”

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(İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
büyük başkan helal olsun
milletin parasıyla bonkörlük olmaz. sen karşıla.
Ceğiz Cağız yok Bir tane yaptık.bitti söyle.
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