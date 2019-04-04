Mansur Yavaş'tan türkü performansı

Karadenizli müzisyen Selçuk Balcı ile kemençe eşliğinde “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendiren Mansur Yavaş'ın o anları böyle görüntülendi.
Türküler cansuyumuzdur. Topraktır, toprağa bağlılıktır. pic.twitter.com/8Qq2QA7I2O— Selçuk Balcı (@selcukbalcii) 3 Nisan 2019
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum