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Mansur Yavaş'tan türkü performansı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.04.2019 08:50 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli Seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mansur Yavaş, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyledi.

Mansur Yavaş'tan türkü performansı

Karadenizli müzisyen Selçuk Balcı ile kemençe eşliğinde “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendiren Mansur Yavaş'ın o anları böyle görüntülendi.


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