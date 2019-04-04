Mansur Yavaş'tan türkü performansı

Karadenizli müzisyen Selçuk Balcı ile kemençe eşliğinde “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendiren Mansur Yavaş'ın o anları böyle görüntülendi.

Türküler cansuyumuzdur. Topraktır, toprağa bağlılıktır. pic.twitter.com/8Qq2QA7I2O — Selçuk Balcı (@selcukbalcii) 3 Nisan 2019



