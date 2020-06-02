Mantar çorbası tarifi: Restoran lezzetinde mantar çorbası nasıl yapılır?

Kremasız mis gibi mantar çorbası ile yemeklerinize hafif ve lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kıvamını bir türlü tutturamıyorum ve mantar çorbası tarifi için krema kullanmak istemiyorum diyorsanız, sütlü mantar çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz.

MANTAR ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Mantar çorbası hazırlık süresi yaklaşık olarak 15 dakika, pişme süresi ise 20 dakikadır. Mantar çorbası tarifimiz 6 porsiyonluktur. Ev yapımı mantar çorbası için malzemeler ise şu şekilde;

10 adet kültür mantarı

Bir su bardağı süt

Bir litre sıcak su

2 yemek kaşığı un

Bir adet soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

Tereyağı

MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak mantarları yıkayın ve ardından minik bir şekilde doğrayın.

Soğanları ince ince doğrayın.

Tencerede yağı ısıtın ve içine soğanları ilave edip kavurun.

Soğanların rengi pembeleşince içine mantarları ekleyin.

Mantarları sulanana kadar tencerede çevirin.

Şimdi unu ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.

Ardından sıcak suyu, karabiberi ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın.

Su kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve süt kaynayana kadar karıştırın.

Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika pişmeye bırakın.

Üzerine tereyağı eriterek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

MANTAR ÇORBASI ÇEŞİTLERİ

Kremalı mantar çorbası, sütlü mantar çorbası, yoğurtlu mantar çorbası, terbiyeli mantar çorbası olmak üzere 3 farklı çeşidi bulunmaktadır. Kremalı mantar çorbası ağır bir lezzet olduğu için genelde kış aylarında tercih edilir.

MANTAR ÇORBASI KALORİ ORANI

Bir porsiyon mantar çorbası 139 kaloridir.

