Mantar çorbası tarifi: Restoran lezzetinde mantar çorbası nasıl yapılır?

Kremasız mis gibi mantar çorbası ile yemeklerinize hafif ve lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kıvamını bir türlü tutturamıyorum ve mantar çorbası tarifi için krema kullanmak istemiyorum diyorsanız, sütlü mantar çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz.
Mantar çorbası hazırlık süresi yaklaşık olarak 15 dakika, pişme süresi ise 20 dakikadır. Mantar çorbası tarifimiz 6 porsiyonluktur. Ev yapımı mantar çorbası için malzemeler ise şu şekilde;
10 adet kültür mantarı
Bir su bardağı süt
Bir litre sıcak su
2 yemek kaşığı un
Bir adet soğan
4 yemek kaşığı sıvı yağ
Karabiber
Tuz
Üzeri için:
Tereyağı
İlk olarak mantarları yıkayın ve ardından minik bir şekilde doğrayın.
Soğanları ince ince doğrayın.
Tencerede yağı ısıtın ve içine soğanları ilave edip kavurun.
Soğanların rengi pembeleşince içine mantarları ekleyin.
Mantarları sulanana kadar tencerede çevirin.
Şimdi unu ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.
Ardından sıcak suyu, karabiberi ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın.
Su kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve süt kaynayana kadar karıştırın.
Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika pişmeye bırakın.
Üzerine tereyağı eriterek servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun...
Kremalı mantar çorbası, sütlü mantar çorbası, yoğurtlu mantar çorbası, terbiyeli mantar çorbası olmak üzere 3 farklı çeşidi bulunmaktadır. Kremalı mantar çorbası ağır bir lezzet olduğu için genelde kış aylarında tercih edilir.
Bir porsiyon mantar çorbası 139 kaloridir.
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