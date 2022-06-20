Mantar kurabiyeyi çayın veya kahvenin yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Peki mantar kurabiye nasıl yapılır? Mantar kurabiye malzemeleri neler? Mantar kurabiye hazırlamak için neredeyse her mutfakta bulunacak türden malzemeler gerekiyor. İşte detaylar...

MANTAR KURABİYE MALZEMELERİ NELER?

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı buğday nişastası

1,5 su bardağı un

1 paket oda sıcaklığında margarin(ya da tereyağı)

MANTAR KURABİYE TARİFİ

Margarin oda sıcaklığında yumuşadığında yumurtayı ve pudra şekerini de bir kaba alın ve yoğurmaya başlayın. Ardından üzerine nişastayı ve ve elenmiş unu yoğurdukça ilave edin. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek hamuru karıştırın. Hafif sert hamur elde ettikten sonra yarım saat dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş tepsiye, aralarında biraz boşluk bırakarak dizin. Tüm kurabiyelere aynı işlemi uyguladıktan sonra, ufak bir cam şişenin ağzını tabakta bulunan kakaoya batırın. Ardından kurabiyelerin üzerine bastırın. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında mantar kurabiyeler beyaz kalacak şekilde 25 – 30 dakika kadar pişirin.



