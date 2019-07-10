YEMEK

Mantarın başrolde olduğu 7 leziz tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 10.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Size kırmızı eti unutturacak, lezzetiyle baş döndürecek 7 enfes mantar tarifi hazırladık, buyursunlar.

Mantarın başrolde olduğu 7 leziz tarif

Mantar sevenleri şöyle alabilir miyiz? Hem kahvaltıya hem akşam yemeğine hem de ara öğünlere gidebilecek mantarlı yemekleri sizler için bir araya getirdik.

Yalancı midye tava

midye tava
Midye tavaya farklı açıdan bakıyor, yalancı midye tava tarifinde mantara yer veriyoruz. Mini mini doğranan mantarlar; yumurtalı ve unlu harçla buluştuktan sonra derin yağda kızartılıyor. Tahta şişlere dizilip yoğurt ya da tarator sos eşliğinde servis ediliyor. Tarifin detayları için tıklayın.

Tavuklu mantarlı volovan

volovan

Milföy hamuru kullanarak yapabileceğiniz bu tarif, oldukça pratik ama aynı zamanda göz dolduran bir yemek. Sunuma da önem verenlerdenseniz tavuklu mantarlı volovanı muhakkak denemelisiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Karabuğdaylı mantar sote

kara
Lif yönünden zengin olan karabuğday protein deposu mantar ile birleşince ortaya şahane bir lezzet çıktı. Tarifin detayları için tıklayın.

İstiridye mantarlı omlet

omlet
Oldukça kolay olan istiridye mantarlı omlet, kahvaltı keyfi yapmak isteyenler için ideal bir tarif. Detayları için tıklayın.

Kızarmış mantar

mantar
Sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız kızarmış mantar tam da size göre! Ara öğünlerde atıştırarak bir sonraki yemeğinizde iştah kontrolünüzü çok daha rahat sağlayabilirsiniz çünkü bu mantarların tok tutucu etkisi var. Tarifin detayları için tıklayın.

Soğanlı mantarlı milföy kaseleri

kae
Karamelize soğanla mantarları bir araya getirdik, biz bu tarifi çok sevdik! Soğanlı mantarlı milföy kaseleri inanılmaz lezzetli bir ara sıcak oldu. Tarifin detayları için tıklayın.

Peynirli mantar dolması

dolma
Mantar sevenler buraya, peynirli mantar dolması yemeklerinizin yanına kolay bir garnitür veya sofralarınızda kolay bir başlangıç olacak yer alacak. Tarifin detayları için tıklayın.

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