Mantarın başrolde olduğu 7 leziz tarif

Mantar sevenleri şöyle alabilir miyiz? Hem kahvaltıya hem akşam yemeğine hem de ara öğünlere gidebilecek mantarlı yemekleri sizler için bir araya getirdik.
Midye tavaya farklı açıdan bakıyor, yalancı midye tava tarifinde mantara yer veriyoruz. Mini mini doğranan mantarlar; yumurtalı ve unlu harçla buluştuktan sonra derin yağda kızartılıyor. Tahta şişlere dizilip yoğurt ya da tarator sos eşliğinde servis ediliyor. Tarifin detayları için tıklayın.
Milföy hamuru kullanarak yapabileceğiniz bu tarif, oldukça pratik ama aynı zamanda göz dolduran bir yemek. Sunuma da önem verenlerdenseniz tavuklu mantarlı volovanı muhakkak denemelisiniz. Tarifin detayları için tıklayın.
Lif yönünden zengin olan karabuğday protein deposu mantar ile birleşince ortaya şahane bir lezzet çıktı. Tarifin detayları için tıklayın.
Oldukça kolay olan istiridye mantarlı omlet, kahvaltı keyfi yapmak isteyenler için ideal bir tarif. Detayları için tıklayın.
Sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız kızarmış mantar tam da size göre! Ara öğünlerde atıştırarak bir sonraki yemeğinizde iştah kontrolünüzü çok daha rahat sağlayabilirsiniz çünkü bu mantarların tok tutucu etkisi var. Tarifin detayları için tıklayın.
Karamelize soğanla mantarları bir araya getirdik, biz bu tarifi çok sevdik! Soğanlı mantarlı milföy kaseleri inanılmaz lezzetli bir ara sıcak oldu. Tarifin detayları için tıklayın.
Mantar sevenler buraya, peynirli mantar dolması yemeklerinizin yanına kolay bir garnitür veya sofralarınızda kolay bir başlangıç olacak yer alacak. Tarifin detayları için tıklayın.
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