Mantarın başrolde olduğu 7 leziz tarif

Mantar sevenleri şöyle alabilir miyiz? Hem kahvaltıya hem akşam yemeğine hem de ara öğünlere gidebilecek mantarlı yemekleri sizler için bir araya getirdik.

Yalancı midye tava



Midye tavaya farklı açıdan bakıyor, yalancı midye tava tarifinde mantara yer veriyoruz. Mini mini doğranan mantarlar; yumurtalı ve unlu harçla buluştuktan sonra derin yağda kızartılıyor. Tahta şişlere dizilip yoğurt ya da tarator sos eşliğinde servis ediliyor. Tarifin detayları için tıklayın.

Tavuklu mantarlı volovan

Milföy hamuru kullanarak yapabileceğiniz bu tarif, oldukça pratik ama aynı zamanda göz dolduran bir yemek. Sunuma da önem verenlerdenseniz tavuklu mantarlı volovanı muhakkak denemelisiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Karabuğdaylı mantar sote



Lif yönünden zengin olan karabuğday protein deposu mantar ile birleşince ortaya şahane bir lezzet çıktı. Tarifin detayları için tıklayın.

İstiridye mantarlı omlet



Oldukça kolay olan istiridye mantarlı omlet, kahvaltı keyfi yapmak isteyenler için ideal bir tarif. Detayları için tıklayın.

Kızarmış mantar



Sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız kızarmış mantar tam da size göre! Ara öğünlerde atıştırarak bir sonraki yemeğinizde iştah kontrolünüzü çok daha rahat sağlayabilirsiniz çünkü bu mantarların tok tutucu etkisi var. Tarifin detayları için tıklayın.