Mantı severler buraya! İşte yemeye doyamayacağınız yufkadan mantı tarifi...

Mantı, kültürümüzde özel bir yere sahip olmasının yanında bol emek isteyen yemeklerden biri. Özellikle Kayseri mantısının yapımında bir kaşığa kırk tane mantının sığdırılması efsanesi hiç de kolay gözükmüyor. Eğer siz de mantı yaparken zorlanıyorsanız ve dışarıdan hazır mantı almak istemiyorsanız endişelenmeyin! Hazır yufkalarınızı değerlendirebileceğiniz mantı tarifi yazımızda.
MALZEMELER
2 adet yufka (2 kişilik)
1 küçük boy rendelenmiş soğan
200 gram kıyma
Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz
Karabiber
FIRIN SOSU İÇİN
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı kaynar su
YOĞURTLU SOS İÇİN
1 diş kıyılmış sarımsak
1 çorba kasesi dolusu koyu kıvamlı yoğurt
ÜZERİNİN SOSU İÇİN
1 çay kaşığı pul biber
Kuru nane
HAZIRLANIŞI
Kıymayı, ince kıyılmış maydanozu, rendelenmiş soğanı, karabiberi ve tuzu bir kaba alın.
Kıyma ile diğer malzemeler iyice birbiriyle karışana kadar karıştırın.
Yufkayı tezgaha serin ve iki kenarını biraz içe doğru katlayarak uç kısmına hazırladığınız karışımdan ekleyin ve sarın.
Bu şekilde her iki yufkayı hazırlayın.
İki parmak kalınlığı kadar boşluk bırakarak ruloları dilimleyin.
Dilimlediğiniz yufkaları kıymalı iç harcı yukarı bakacak şekilde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.
Yufkaların üzerine bir fırça yardımıyla sıvı yağ sürün.
Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
Sosu için; bir kapta biber salçasını, sıvı yağı ve bir tutam tuzu karıştırın.
Daha sonra üzerine kaynar su ilave edip sos kıvamı alana kadar karıştırmaya devam edin.
Mantıyı fırından çıkarın.
Kaynayan sosu sıcak mantıların üzerine dökün ve 15 dakika daha fırında pişirin.
Süzme yoğurdu sarımsak ve tuz ile karıştırın.
Pul biber ve kuru naneyi küçük bir tavada tereyağın içine atıp kavurun.
Mantılar biraz ılıdıktan sonra servis tabağına alın.
Üzerinde önce yoğurdu sonra tereyağlı karışımı gezdirin.
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