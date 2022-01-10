Mantı severler buraya! İşte yemeye doyamayacağınız yufkadan mantı tarifi...

Mantı, kültürümüzde özel bir yere sahip olmasının yanında bol emek isteyen yemeklerden biri. Özellikle Kayseri mantısının yapımında bir kaşığa kırk tane mantının sığdırılması efsanesi hiç de kolay gözükmüyor. Eğer siz de mantı yaparken zorlanıyorsanız ve dışarıdan hazır mantı almak istemiyorsanız endişelenmeyin! Hazır yufkalarınızı değerlendirebileceğiniz mantı tarifi yazımızda.

YUFKADAN MANTI TARİFİ

MALZEMELER

2 adet yufka (2 kişilik)

1 küçük boy rendelenmiş soğan

200 gram kıyma

Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz

Karabiber

Tuz

FIRIN SOSU İÇİN

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı kaynar su

1 tatlı kaşığı salça

YOĞURTLU SOS İÇİN

1 diş kıyılmış sarımsak

1 çorba kasesi dolusu koyu kıvamlı yoğurt

Tuz

ÜZERİNİN SOSU İÇİN

1 çay kaşığı pul biber

Kuru nane

2 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI