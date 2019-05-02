Mantı Tadında Kıymalı Krep Sarma

Malzemeler:

Krep İçin;

2 su bardağı un

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Kıymalı İç için;

500 gram kıyma

1 büyük boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Çeyrek demet maydanoz (İnce doğranmış)

1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz içi

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Üzeri İçin;

Sarımsaklı yoğurt

Salça Sos İçin;

4 yemek kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı nane

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı sumak

Yapılışı:

Krep malzemelerini pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpma teliyle veya blender yardımıyla karıştırın.

Yapışmaz bir tavayı ısıtarak 1’er kepçe kadar harçtan dökün ve tavayı çevirerek harcı tüm tavaya yayın.

Krepleri altını ve üstünü güzelce pişirin ve bir tabağa alın.

Kıymalı harç için kıymayı ve soğanı güzelce kavurun. Ceviz içini, tuzunu, karabiberini ve maydonozunu ekleyin ve ocaktan alın.

Salçalı sos malzemelerini bir sos tenceresinde hafifçe kaynatın.

Kreplerin içine kıymalı harçtan ekleyerek rulo şeklinde sarın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sostan gezdirerek servis edin.

Afiyet Olsun

