YEMEK

Mantı Tadında Kıymalı Krep Sarma

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 02.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Bu lezzete bayılacaksınız! Farklı bir tarif denemek isteyenler, misafirlerine değişik tatlar ikram etmek isteyenler, Mantı Tadında Kıymalı Krep Sarma tarifimizi mutlaka deneyin.

Mantı Tadında Kıymalı Krep Sarma

Malzemeler:
Krep İçin;

2 su bardağı un
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz

Kıymalı İç için;

500 gram kıyma
1 büyük boy soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ

Çeyrek demet maydanoz (İnce doğranmış)

1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz içi
1 tatlı kaşığı tuz
Karabiber

Üzeri İçin;

Sarımsaklı yoğurt
Salça Sos İçin;
4 yemek kaşığı domates salçası
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı nane
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı sumak

Yapılışı:

Krep malzemelerini pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpma teliyle veya blender yardımıyla karıştırın.
Yapışmaz bir tavayı ısıtarak 1’er kepçe kadar harçtan dökün ve tavayı çevirerek harcı tüm tavaya yayın.
Krepleri altını ve üstünü güzelce pişirin ve bir tabağa alın.
Kıymalı harç için kıymayı ve soğanı güzelce kavurun. Ceviz içini, tuzunu, karabiberini ve maydonozunu ekleyin ve ocaktan alın.
Salçalı sos malzemelerini bir sos tenceresinde hafifçe kaynatın.
Kreplerin içine kıymalı harçtan ekleyerek rulo şeklinde sarın.
Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sostan gezdirerek servis edin.
Afiyet Olsun

PARTNERİşte gece hayatının merkezi!İşte gece hayatının merkezi!
Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı: GüllaçRamazan ayının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç
Rafine Şekersiz ve Unsuz Muffin Rafine Şekersiz ve Unsuz Muffin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kıymalı krep krep mantı manısa kebabı krep sarma mantı sosyete mantısı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bebeğiniz İçin Sağlık Deposu: Yoğurt Çorbası

Bebeğiniz İçin Sağlık Deposu: Yoğurt Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç

Rafine Şekersiz ve Unsuz Muffin

Rafine Şekersiz ve Unsuz Muffin

Anne Köftesi Tarifi

Tadına doyum olmaz anne köftesi nasıl yapılır?

Ev Yapımı Çikolatalı Fındık Kreması

Ev Yapımı Çikolatalı Fındık Kreması

Siyez Unlu Poğaça

Kilo almak istemeyenlere özel poğaça

Belem Turtası

Üstü fırın sütlacı andırıyor! Dünya bu lezzetin peşinde koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.