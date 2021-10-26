Hamur yoğurmadan mantı tadında tarifler yapmak mümkün! Canı mantı çekenlere harika öneriler

Türk mutfağının dillere destan yemeği mantı, tüm dünyada seviliyor. Sofraların baş tacı diyebileceğimiz mantı çeşitlerinin Türk mutfağı dışında neredeyse tüm coğrafyalarda benzer şekilde yapılması bir tesadüf değil. Bereketli ve doyurucu olan hamurun içine konulan et veya sebzelerin besleyiciliği ve lezzeti bu yemeği çekici kılıyor. Özellikle çalışanların zaman sorunu yaşamaları, hamur yoğurmaya, açmaya, mantı kesmeye ve tek tek mantı bükmeye imkan vermiyor. Hamur yoğurmadan, öğrenci evinde bile kolaylıkla yapılabilecek mantıya alternatif iki tarifi sizin için bir araya getirdik. Dilerseniz patateslisini, dilerseniz kıymalısını yapın!

PATATESLİ KAŞARLI veya KIYMALI MAYDANOZLU MİLFÖY MANTISI

MALZEMELER

1 paket milföy hamuru

2 su bardağı sarımsaklı yoğurt

2 orta boy haşlanmış ve çatalla ezilmiş patates

1 çay bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri

1 orta boy rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı zeytinyağı (sosunun parlak olması için)

3-4 çorba kaşık tereyağı

İstediğiniz miktarda tuz

İçini kıymalı yapmak isterseniz 150 gram kıyma bir bağ maydanoz, yarım soğan rendesi, karabiber

HAZIRLANIŞI