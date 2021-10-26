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Hamur yoğurmadan mantı tadında tarifler yapmak mümkün! Canı mantı çekenlere harika öneriler

26.10.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mantıyı sevmeyen yok. Başta kıymalı olmak üzere peynirli, patatesli ya da soyalı mantı çeşitlerine her dönem yeni tarifler eklenmeye devam ediyor. Sevmesine seviyoruz ama yapması çok zahmetli olduğu için çoğumuz bu işe girişemiyoruz. Ama her şeyin bir çaresi var! İşte size mantı tadını yaşatan ve damak çatlatan pratik tarifler...

Hamur yoğurmadan mantı tadında tarifler yapmak mümkün! Canı mantı çekenlere harika öneriler

Türk mutfağının dillere destan yemeği mantı, tüm dünyada seviliyor. Sofraların baş tacı diyebileceğimiz mantı çeşitlerinin Türk mutfağı dışında neredeyse tüm coğrafyalarda benzer şekilde yapılması bir tesadüf değil. Bereketli ve doyurucu olan hamurun içine konulan et veya sebzelerin besleyiciliği ve lezzeti bu yemeği çekici kılıyor. Özellikle çalışanların zaman sorunu yaşamaları, hamur yoğurmaya, açmaya, mantı kesmeye ve tek tek mantı bükmeye imkan vermiyor. Hamur yoğurmadan, öğrenci evinde bile kolaylıkla yapılabilecek mantıya alternatif iki tarifi sizin için bir araya getirdik. Dilerseniz patateslisini, dilerseniz kıymalısını yapın!

PATATESLİ KAŞARLI veya KIYMALI MAYDANOZLU MİLFÖY MANTISI

MALZEMELER

  • 1 paket milföy hamuru

  • 2 su bardağı sarımsaklı yoğurt

  • 2 orta boy haşlanmış ve çatalla ezilmiş patates

  • 1 çay bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 orta boy rendelenmiş soğan

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı (sosunun parlak olması için)

  • 3-4 çorba kaşık tereyağı

  • İstediğiniz miktarda tuz

  • İçini kıymalı yapmak isterseniz 150 gram kıyma bir bağ maydanoz, yarım soğan rendesi, karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Patatesi, kaşar rendesini ve soğanı üzerine tuzla karabiber gezdirerek karıştırın.

  • İçini kıymalı yapacaksanız; kıymayı, soğan rendesini, karabiberi, tuzu ve maydanozu karıştırın.

  • Kare halinde hazırlanmış milföy parçalarını tek tek bir servis tabağına koyun.

  • Kare hamuru 4 eşit parçaya bölün.

  • 4 küçük karenin her birine bir tatlı kaşığı kadar patatesli veya kıymalı iç ekleyin.

  • Her bir kareyi köşelerinden ortaya doğru bohça gibi birleştirin

  • Birleşme noktalarının açılmaması için hamurun ucunu hafifçe döndürün.

  • Fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye bitişik nizam dizin.

  • Hamurları bu şekilde hazırlayarak tepsiyi boşluksuz doldurun.

  • 180 derecede ayarlanmış fırının orta gözüne tepsiyi sürün.

  • Bu arada tavanın içine yağı, salçayı istediğiniz miktarda biberi ve tuzu koyup 4 dakika pişirin.

  • Mantının üzeri hafif kızarınca fırından çıkarın.

  • Tabaklara servis yapın.

  • Üzerine önce sarımsaklı yoğurt ve sonra yağlı ve biberli salçalı sosu gezdirin.

  • Kuru nane ve kekikle son dokunuşu yapın.
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