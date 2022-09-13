Mantıyı bir de Kore mutfağı tarifiyle deneyin! İşte mandu tarifi ve malzemeleri...

En sevilen yemeklerden biri olan mantıyı bir de Kore versiyonuyla deneyin! Malzemeler arasında, her mutfakta bulunabilecek türden temel malzemeler yer alıyor. İşte mandu tarifi ve malzemeleri...

MANDU MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 adet yumurta

4 su bardağı un

Göz kararına göre ılık su

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı susam yağı ya da sıvı yağ

1/2 demet yeşil soğan

1 adet tofu

2 adet pırasa (ince doğranmış)

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

MANDU TARİFİ

Mandunun hamurunu hazurlamak için un, ılık su ve yumurtayı bir kapta yoğurun. Hamur yumuşak bir kıvam aldığında, üzerini nemli bezle örterek 30 dakika dinlendirin. Dinlendirdikten sonra 4'e bölün. Parçaları oklava ile açın ve bardak ağzıyla yuvarlak olarak kesin.

İç harcını hazırlamak için kuru soğan, yeşil soğan ve pırasayı ince ince doğrayın. Doğranan sebzelerin üzerine tofu, susam yağı, kıyma, tuz ve baharatları ilave edin ve karıştırın. Hazırlanan iç harcı, yuvarlak biçimde kesilen hamurun ortasına yerleştirin. Sonrasında hamurları yarım ay olacak şekilde kapatın. Büzgü görünümü için hamuru sıkıştırabilir, ardından iki ucunu yuvarlak olacak şekilde birleştirebilirsiniz. Hazırlanan hamurları yağda kızartın. Afiyet olsun...



