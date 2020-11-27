Maradona ve Wanda Nara hakkında seks iddiası

Inter'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 2 yıl önce ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Bu iddia Arjantin basınında yeniden gündeme geldi.

Arjantinli oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand, futbol efsanesi Diego Armando Maradona ile güzel model Wanda Nara'nın bir otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Maradona ve Wanda Nara o dönem çıkan iddialar hakkında hiç konuşmamıştı. Daha önceden magazin basınında, Maradona-Nara'nın birlikte olduğunu iddia eden kişi yine Mirtha Legrand olmuştu.



