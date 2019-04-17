Marakeş nerede? Marakeş'e nasıl gidilir? Marakeş'te gezilecek yerler nelerdir? Marakeş gezi rehberi

MARAKEŞ'E NASIL GİDİLİR?
'Büyük Göç' sürecini tamamlayarak tüm yolcu operasyonlarını İstanbul Havalimanı merkezli gerçekleştirmeye başlayan Türk Hava Yolları (THY), Fas'ın turistik şehri Marakeş'i uçuş ağına ekledi.
THY, 15 Nisan itibarıyla başlayan ve haftada 5 gün icra edilecek İstanbul-Marakeş-İstanbul direkt uçuş seferlerine başladı.
Marakeş’e seyahat edecek yolcular, şehirde kültür turizmi açısından önemli olan yerleri ziyaret etmenin yanı sıra doğa ve vahşi yaşam turları gibi farklı etkinlikleri de deneyimleyebilir.
Fas’ın ilk başkenti olan, birçok kültürün tarihi mirasını sokaklarında barındıran Marakeş'in ismi Berberi dilinde "Tanrının Ülkesi" anlamına da geliyor. Fas kültürünü harmanlanmış şekilde görebileceğiniz iki bölge var; Gueliz ve Medina. Modern binalar ve birbirinden lüks mağazalar ile Fransa’nın etkilerini hissettiren Gueliz bölgesinden ilerleyince mistik sokakları, tarihi yapıları, pazarları ile surlarla kaplı bölgesi Medina’yı görebilirsiniz.
MARAKEŞ'TE NEREDE KALINIR?
Marakeş'te avlusu olan butik oteller en yaygın kullanılan konaklama mekanlarıdır. Fakat dar sokaklardan araba geçmediğini hatırlatarak yanınızda bulunan eşyalarınızı otele kadar taşımanız gerektiği aklınızda bulunsun.
MARAKEŞ'E NE ZAMAN GİDİLİR?
Marakeş yerlilerinin gezi için önerdiği en uygun zaman dilimi Kasım ayı. Ancak bu aylarda oteller daha pahalı ve turist yoğunluğu çok fazla oluyor. Yaz mevsiminde aşırı sıcak olduğu için bu mevsimde gezi önerilmiyor.
MARAKEŞ'TEN NE ALINIR?
Marakeş’in en bilinen çarşısı Souk Semmarine ve Souk Cherifia. Birbirinden güzel sokaklarında gezdikçe alışveriş konusunda başınız dönebilir. Ancak hediyelik olarak babuşlar (terlik), tajine çömlekleri ve kilimler çok popüler. Ayrıca parfüm ve baharatlar için ayrı çarşıları da bulunmaktadır.
MARAKEŞ'TE NE YENİR?
Geleneksel Fas yemeklerinden Tajine ve Couscous yemeden Marakeş’ten ayrılmayın.
MARAKEŞ'TE GÖRMENİZ GEREKEN YERLER
Gueliz, Saadian Mezarları, Menara Bahçeleri, Dar Daid Müzesi, Shrob Ou Shouf Çeşmesi, Majorelle Bahçeleri, Ali Bin Yusuf Medresesi, Jemaa el Fnaa Meydanı, Marakeş pazarları,Bahia Sarayı, Kutubiye Camii.
Resmi dili: Arapça. Ülke genelinde Arapça ve Fransızca ağırlıklı konuşuluyor. İngilizce konuşma seviyesi ise çok düşük.
Para birimi: Fas Dirhemi.
Saat farkı: Marakeş İstanbul'dan 2 saat geri konumdadır.
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