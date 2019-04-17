Marakeş nerede? Marakeş'e nasıl gidilir? Marakeş'te gezilecek yerler nelerdir? Marakeş gezi rehberi

MARAKEŞ'E NASIL GİDİLİR?

'Büyük Göç' sürecini tamamlayarak tüm yolcu operasyonlarını İstanbul Havalimanı merkezli gerçekleştirmeye başlayan Türk Hava Yolları (THY), Fas'ın turistik şehri Marakeş'i uçuş ağına ekledi.

THY, 15 Nisan itibarıyla başlayan ve haftada 5 gün icra edilecek İstanbul-Marakeş-İstanbul direkt uçuş seferlerine başladı.

Marakeş’e seyahat edecek yolcular, şehirde kültür turizmi açısından önemli olan yerleri ziyaret etmenin yanı sıra doğa ve vahşi yaşam turları gibi farklı etkinlikleri de deneyimleyebilir.

Fas’ın ilk başkenti olan, birçok kültürün tarihi mirasını sokaklarında barındıran Marakeş'in ismi Berberi dilinde "Tanrının Ülkesi" anlamına da geliyor. Fas kültürünü harmanlanmış şekilde görebileceğiniz iki bölge var; Gueliz ve Medina. Modern binalar ve birbirinden lüks mağazalar ile Fransa’nın etkilerini hissettiren Gueliz bölgesinden ilerleyince mistik sokakları, tarihi yapıları, pazarları ile surlarla kaplı bölgesi Medina’yı görebilirsiniz.

MARAKEŞ'TE NEREDE KALINIR?

Marakeş'te avlusu olan butik oteller en yaygın kullanılan konaklama mekanlarıdır. Fakat dar sokaklardan araba geçmediğini hatırlatarak yanınızda bulunan eşyalarınızı otele kadar taşımanız gerektiği aklınızda bulunsun.