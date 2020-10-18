Maraşlı dizisinin çekimleri başladı! İşte Burak Deniz'in yeni dizisi Maraşlı'nın konusu ve oyuncuları

Yapımını birçok başarılı projeye imza atmış olan Tims&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı, yeni sezonun büyük merakla beklenen yapımı 'Maraşlı'nın çekimleri önceki gün başladı. Senaryosunu Ethem Özışık’ın, yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstlendiği dizi atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz Maraşlı, Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor. Maraşlı’nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin konusu ise şöyle; Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

