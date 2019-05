Marcao, Feghouli, Muslera ve Onyekuru Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Muslera, şampiyonluk için önlerinde önemli maçların olduğuna değinirken, "Daha hiçbir şey bitmedi, önümüzde üç tane çok zor maçımız var. O yüzden ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bugün çok mutluyuz, çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimizden birini kendi sahamızda yenme başarısını gösterdik. Futbolda her an her şey değişebiliyor. Ligde de her hafta her şey değişebilir. O yüzden ayaklarımızı sağlam basmalıyız. Çok mutluyuz çünkü birçok unsurla mücadele ediyoruz. Bunun da bilincindeyiz ama bu bizi daha çok motive ediyor. Bugün ilk dakikadan son düdüğe kadar çok konsantre bir Galatasaray vardı sahada. Takım arkadaşlarıma da bu yüzden teşekkür etmek ve tebrik etmek istiyorum. Bugün kazanmak tabii ki çok önemliydi. Beşiktaş zor bir rakipti, şampiyonluk yolundaki önemli rakiplerimizden biriydi. Biz kendi sahamızda taraftarımızla bütünleşerek galip geleceğimizi biliyorduk. Çok güzel bir galibiyet oldu" diye konuştu.

ONYEKURU: GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRDİK