Marcao, Feghouli, Muslera ve Onyekuru Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Galatasaray'ın Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturduğu karşılaşmadan sonra konuşan Brezilyalı futbolcu Marcao, "Daha işimiz bitmedi. Önümüzde üç tane final maçımız var" dedi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sarı-kırmızılı oyuncu, şunları söyledi;

"Sözlerime doktorlarımıza ve sağlık ekibimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz bir sakatlık yaşadım. Normalde daha uzun sürede dönmem gerekiyordu ama harika bir tedavi gördüm. Beni bu maça yetiştirdiler, bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Üç puan kazanmamız gereken, kendi sahamızda oynadığımız bir maçtı. Taraftarlarımızın önünde oynuyorduk ve lider olmak istiyorduk. Bu yüzden çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Ama daha işimiz bitmedi. Önümüzde üç tane final maçımız var. O yüzden ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Şu anda en iyi şekilde dinlenmemiz ve haftaya oynayacağımız Rizespor maçına hazırlanmamız gerekiyor.

Galatasaray çok büyük bir camia ve çok iyi bir takım. Bu yüzden savunmasının da çok iyi olması gerekiyor. Biz de defanstaki arkadaşlarımızla beraber fedakarlık yapılması gerekiyorsa fedakarlık yapıyoruz. En iyi şekilde takımımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlerideki arkadaşlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Bugün de elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Belki maçın sonunda topun kontrolünü rakibimize bırakmış olabiliriz ama maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan bir defansif anlayış vardı."