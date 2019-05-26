Mardin'den sonra Diyarbakır'da da boynuzlu baykuş görüldü

Dün sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaşar köyünde vatandaşlar, boynuzlu baykuş gördü. Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı. Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti. Boynuzlu baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

GEÇEN HAFTA MARDİN'DE GÖRÜLMÜŞTÜ



Geçen hafta Mardin'in Mazıdağı ilçesinde de nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş bulunmuştu.

Mardin'de boynuzlu baykuşu ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirten Yabu, "Hayvan yaralı olarak yerdeydi. Elime aldım yarası ağır değildi, uzak bir yerden geldiği belliydi. Beni görünce uçmak istedi ama yaralı olduğu için uzaklaşamadı. Çok susamıştı, kuyudan su çıkarıp içirdim, sonra yem verdim. Ardından da tekrar doğaya saldım" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

