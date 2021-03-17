Bollywood yıldızı Aamir Khan sosyal medyayı bırakmasının gerçek sebebini açıkladı

'3 Idiots' ve 'Dangal' filmleri ile dünya çapında çok sevilen ünlü Hint oyuncu Aamir Khan, sosyal medyayı bıraktığını söyleyerek hayranlarını üzmüştü. 15 Mart'ta sosyal medya hesaplarını kapattığını duyuran oyuncu Aamir Khan, bir gazeteciye yaptığı açıklamada kararının arkasındaki sebepleri açıkladı.

Khan, 'Koi Jaane Na' adlı yeni filminin gösteriminden sonra yaptığı açıklamada, “Ben her zaman kendi dünyamla meşguldüm. Zaten hiç sosyal medyada oldum mu? Halihazırda fazla paylaşım yapmadığımı sanıyordum” dedi.

“HİÇBİR YERE GİTMİYORUM”

Hayranlarına veda edip etmediği sorulan yıldız isim, onlardan kopmayacağını belirtti ve geleneksel medyaya işaret etti ve "Hiçbir yere gitmiyorum. Daha önce de iletişim kuruyorduk. Artık medyanın rolü artıyor çünkü izleyicilerimle sadece medya aracılığıyla iletişim kuracağım. Mutlu olmalısınız, size inancım tam" ifadelerini kullandı.

“NUMARA YAPMAYI BIRAKMAYA KARAR VERDİM”

Hintli aktör pazar günü 56. doğum gününü kutlamış ve ertesi gün, “Merhaba millet. Doğum günümde gösterdiğiniz sevgi ve samimiyet için çok teşekkür ederim. Ancak bir haberim daha var: Bu benim sosyal medyadaki son gönderim olacak. Sosyal medyada çok aktif olduğumu düşünmüyorum ve numara yapmayı bırakmaya karar verdim. İletişim kurmaya daha önce yaptığımız gibi devam edeceğiz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Kendisinin kurduğu yapım ve dağıtım şirketi Aamir Khan Productions'ın resmi bir hesap açtığını belirten Khan “Benimle ve filmlerimle ilgili gelişmeleri burada bulabilirsiniz” dedi.



