Margarin hakkında hiç bilmediğiniz gerçekler: Gönül rahatlığıyla tüketilebilir mi?

2004 yılında gıda sektörünün önde gelen sanayicileri tarafından kurulan MÜMSAD'ın amacı; temsil ettiği margarin, bitki ve meyve çayları, kuru çorba ve dondurulmuş ürün kategorilerinde gerekli standartların ve kodekslerin hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak, güvenilir ve hijyenik üretimi teşvik etmek ve gıdada yaşanan bilgi kirliliğine karşı tüketicileri bilinçlendirmektir. Bununla birlikte, ülkemizde sıklıkla kullanılan margarin hakkında hiç bilmediğimiz detayları MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ bizlerle paylaştı. Öncelikle MÜMSAD hakkında bilgi alabilir miyiz? Hangi konuda faaliyet gösteriyorsunuz? MÜMSAD gıda sektörünün önde gelen sanayicileri tarafından, sektörde ortak hareket misyonuyla 2004 yılında kurulmuştur. Bugün MÜMSAD şemsiyesi altında 14 firma ve 31 üye bulunmaktadır. Derneğimizin temel oluşum amacı; temsil ettiğimiz margarin, bitki ve meyve çayları, kuru çorba ve dondurulmuş ürün kategorilerinde gerekli standartların ve kodekslerin hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak, güvenilir ve hijyenik üretimi teşvik etmek ve gıdada yaşanan bilgi kirliliğine karşı tüketicileri bilinçlendirmek yer almaktadır. Tüm çalışmalarımızın bilimsel eksende ve çok boyutlu olabilmesi için Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bilim ve sağlık dünyası ile işbirliği içinde hareket etmek derneğimizin öncelikleri arasındadır. Bu anlamda, üniversitelerin beslenme ve diyetetik, gıda mühendisliği bölümlerinin öğretim üyeleri, öğrencileri, tıp doktorları, STK’lar, akademisyenler ve fikir liderleri ile sürekli iletişim içindeyiz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz.

Trans yağ ve gıdada trans yağların azaltılması tüm dünyada önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Türk margarin üreticileri ise 12 yıldır ürettikleri margarinlerde trans yağ bulunmadığını açıkladı. MÜMSAD olarak bu konuda yürüttüğünüz çalışmaları anlatabilir misiniz? Harvard’da yapılan çalışma sonucunda trans yağların kardiyovasküler risk yaratabileceği söyleminin ardından, Türk margarin üreticileri trans yağların elimine edilmesi için hızla harekete geçti. MÜMSAD liderliğinde bir araya gelen üye firmalar, ortada henüz hiçbir yasal düzenleme ya da kısıtlama yokken tamamen kendi inisiyatifiyle trans yağsız üretim için çalışmalara başladı. Uzun Ar-Ge çalışmaları ve büyük yatırımlar sonucunda ileri teknoloji üretim yöntemlerine geçiş yapıldı. 2006 yılı sonunda piyasanın yüzde 98’ini oluşturan MÜMSAD üyesi firmalar tüm margarinlerinde dönüşümü sağlayarak, trans yağ seviyesini %1’in de altına indirme başarısını gösterdi. MÜMSAD üyesi firmaların margarinlerindeki trans yağ seviyesi 12 yıldır yüzde 1’in altında ve bu seviye bilim dünyası tarafından “trans yağ yok” olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçtiğimiz yıl gıda tedarik zincirinde trans yağı elimine etmeye odaklanarak, tüm ülkelere gıdada trans yağ limitinin %2 seviyesine indirilmesi için 2023 hedefi çağrısında bulundu. Türkiye’de margarinlerde trans yağ limiti 2007’den bu yana WHO tarafından konulan hedefin yarısı… Trans yağ yoktur logosu da MÜMSAD’a tescillidir. MÜMSAD bu sorumlulukla yürüttüğü Oto Kontrol Projesi kapsamında rastgele zamanlarda raflardan aldığı margarinleri akredite, tarafsız akredite üniversite laboratuvarlarında analiz ettirmektedir. Bu bağımsız analiz sonuçları 2007 yılından bu yana raflardaki margarinlerin trans yağ içermediğini (%1’in hatta güncel sonuçlara göre %0.5’in dahi altında) kanıtlamaktadır.