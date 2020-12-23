Margot Robbie, Barbie filmiyle bilinmeyen bir dünyanın kapısını aralayacak

Margot Robbie, Barbie’yi canlandıracağı film hakkında konuştu. Son olarak Little Women filmi için yönetmen koltuğuna oturan Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstleneceği Barbi filminin senaryosu Greta Gerwig ile Noah Baumbach imzalı olacak. Barbie filmiyle ilgili açıklamalarda bulunan Margot Robbie, filmin farklı bir yapım olacağını söyledi.

Margot Robbie, LuckyChap prodüksiyon şirketi adına şu sözleri sarf etti: "İnsanlar hemen 'Margot, Barbie'yi oynayacak. Bunun ne anlama geldiğini biliyorum.' diye düşünüyor. Ama bizim amacımız 'Ne düşünürseniz düşünün size düşündüklerinizden tamamen farklı bir şey, istediğinizi bile bilmediğiniz bir şey vermek.' Şimdi The IP'yi ve gerçekten onurlandırabilir, aynı zamanda insanları şaşırtabilir miyiz? Eğer bunların hepsini yapar ve düşünceleri kışkırtırsak o zaman gerçekten ateş ederiz."

BARBİE FİLMİNİN KONUSU

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.

Barbie filminin çekim ve vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.



