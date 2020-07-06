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Maria ile Mustafa dizisinin çekim hazırlıkları başladı! Maria ile Mustafa konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 06.07.2020 01:19 | Son Güncelleme

Çekimlerine Kapadokya Ürgüp'te başlayacak olan, atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın okuma provaları geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşti.

Maria ile Mustafa dizisinin çekim hazırlıkları başladı! Maria ile Mustafa konusu nedir, oyuncuları kimler?

Çekimlerine çok yakında başlanacak dizinin okuma provalarında ilk kez bir araya gelen oyuncuların, neşeli ve enerjik tavırları objektiflere de yansıdı. Sosyal mesafe kurallarına uygun ve maskeli şekilde gerçekleşen provalarda, usta yönetmen Faruk Teber yönetmenliğinde, oyuncular karakterlerine ilk kez hayat verdi.

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

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Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.
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Yabancı bir kızla, Türk bir gencin yoğun ve heyecanlı aşkına konu olan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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