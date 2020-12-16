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  4. Maria ve Mustafa dizisinin setinde koronavirüs şoku! Başrol dahil 18 kişi pozitif çıktı!

Maria ve Mustafa dizisinin setinde koronavirüs şoku! Başrol dahil 18 kişi pozitif çıktı!

16.12.2020 22:46 | Son Güncelleme:
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Maria ve Mustafa dizisinin setinde koronavirüs şoku! Başrol dahil 18 kişi pozitif çıktı!

Geçtiğimiz günlerde reytinglerinin düşmesi nedeniyle final kararı alan Maria ile Mustafa dizisinin setinde, başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeninin de aralarında olduğu 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

NTC Medya'nın ATV için çektiği, başrollerinde Jessica May ve Hilmi Cem İncetepe'nin yer aldığı Maria ile Mustafa dizisinin setinde 18 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

KARANTİNADA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Çekimleri Kapadokya'da yapılan ve 17. bölümde final yapacak olan Maria ile Mustafa dizisinde, başrol oyuncusu Tamer Levent ve kurgu yönetmeninin de aralarında olduğu 18 kişinin koronavirus testinin pozitif çıktığı ve karantinada oldukları belirtiliyor.

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Daha önce Hekimoğlu, Mucize Doktor, Gönül Dağı, Menajerimi Ara, Seksenler gibi dizilerin setlerinde de koronavirüs vakalarına rastlanmıştı.

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maskeylemi öpüşsünler yani...

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