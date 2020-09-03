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Mariah Carey’nin karantina evi olay oldu! Milyon dolarlık...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 10:36 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Mariah Carey, iki çocuğuyla birlikte koronavirüs salgınından korunmak için adeta sarayı andıran bir malikanede inzivaya çekildi. Hastalığın hızla yayılmaya devam etmesi nedeniyle Manhattan'daki lüks dairesinden çıkan Carey'nin bu yapıya ne kadar kira ödediği henüz bilinmiyor.

Mariah Carey’nin karantina evi olay oldu! Milyon dolarlık...

Grammy ödüllü şarkıcı Mariah Carey, Nick Cannon ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe ile birlikte salgından korunmak için Los Angeles yakınlarındaki Westchester County’de bulunan gösterişli bir malikane kiraladı.

50 yaşındaki şarkıcının bu lüks malikane için ne kadar kira ödediği henüz bilinmiyor.

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Ancak mülkün sahip olduğu özellikler ve bulunduğu bölgelere bakılırsa bu paranın binlerce dolarla ifade edileceği düşünüyor.

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Carey, salgının başladığı dönemde çocukları ve yardımcılarıyla birlikte Manhattan’daki lüks dairesinde kalıyordu.

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Koronavirüs karantinası için Carey’nin seçtiği bu malikane 2012 yılında 4.8 milyon dolara Wall Street’in en varlıklı isimlerinden biri olan Jay Dweck’e satılmıştı.

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Malikane, son sistem teknolojik olanaklarla donatılmış durumda. Anahtarsız, biyometrik tanıma özelliği olan giriş ve tüm mülkü 24 saat boyunca gözlem altında tutan 20 tane güvenlik kamerası da bulunuyor.

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Mariah Carey’nin karantina için kiraladığı bu mülkün çarpıcı bir özelliği daha var. Carey, 2008’de Nick Cannon ile bu malikanede evlenmişti.

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