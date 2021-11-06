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Marilia Mendonça kimdir, ölüm nedeni ne? Hayatını kaybeden Marilia Mendonça kaç yaşındaydı?

06.11.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Instagram’da 40 milyondan fazla takipçisi bulunan Brezilyalı şarkıcı Marilia Mednonça hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm sebebi ise merak konusu oldu. Peki Marilia Mendonça kimdir, ölüm nedeni ne? Hayatını kaybeden Marilia Mendonça kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...

Marilia Mendonça kimdir, ölüm nedeni ne? Hayatını kaybeden Marilia Mendonça kaç yaşındaydı?

Brezilyalı ünlü şarkıcı Marilia Mednonça'nın hayatını kaybettiği haberi sonrası ünlü ismin hayatı merak ediliyor. Mednonça'nın ölüm sebebi de araştırılıyor. Peki Marilia Mendonça kimdir, ölüm nedeni ne?

MARİLİA MENDONÇA KİMDİR?

Brezilya'da oldukça popüler olan ve kırsal kesimlerde ortaya "sertanejo" tarzı şarkı söyleyen Mendonça, 22 Haziran 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Gelecek ay iki yaşını dolduracak bir oğlu bulunan Mendonça, Brezilya'nın en çok dinlenilen şarkıcıları arasında yer alıyordu.

Marilia Mendonça, "Patroas" albümüyle 18 Kasım'da Las Vegas'ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü'ne "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde aday gösterilmişti.

MARİLİA MENDONÇA NEDEN ÖLDÜ?

Marilia Mendonça'yı taşıyan uçak, Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düştü. Uçağın düşmesi sonucu şarkıcının öldüğü açıklandı.

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Brezilya
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