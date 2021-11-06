Marilia Mendonça kimdir, ölüm nedeni ne? Hayatını kaybeden Marilia Mendonça kaç yaşındaydı?

Brezilyalı ünlü şarkıcı Marilia Mednonça'nın hayatını kaybettiği haberi sonrası ünlü ismin hayatı merak ediliyor. Mednonça'nın ölüm sebebi de araştırılıyor. Peki Marilia Mendonça kimdir, ölüm nedeni ne?

MARİLİA MENDONÇA KİMDİR?

Brezilya'da oldukça popüler olan ve kırsal kesimlerde ortaya "sertanejo" tarzı şarkı söyleyen Mendonça, 22 Haziran 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Gelecek ay iki yaşını dolduracak bir oğlu bulunan Mendonça, Brezilya'nın en çok dinlenilen şarkıcıları arasında yer alıyordu.

Marilia Mendonça, "Patroas" albümüyle 18 Kasım'da Las Vegas'ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü'ne "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde aday gösterilmişti.

MARİLİA MENDONÇA NEDEN ÖLDÜ?

Marilia Mendonça'yı taşıyan uçak, Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düştü. Uçağın düşmesi sonucu şarkıcının öldüğü açıklandı.

