Marilyn Manson Johnny Depp'ten tavsiye istemiş! "Eski karım ders kitabı gibidir"

Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan ABD'li müzisyen Marilyn Manson'ın Johnny Depp’e attığı mesajlar ortaya çıktı. Amber Heard ve Depp arasındaki dava sırasında kullanılmamış olan kanıtların mühürleri kaldırılınca bomba detaylar gündeme geldi.

Bir süredir kan donduran taciz iddialarıyla basının odağında olan Manson’ın tavsiye ve destek almak için Depp’e mesaj attığı ortaya çıktı.

Marilyn Manson, 2016 yılında Johnny Depp’e şu anki karısı Lindsay Usich’i, Amber Heard ile karşılaştıran bir dizi mesaj gönderdi. Manson’ın Johnny Depp’e şu anki karısı Lindsay Usich’in polisleri arayıp onu dövdüğünü söylediğini mesaj attığı ve Depp’in de “sosyopatik davranış gerçek kardeşim” yanıtını verdiği görülüyor.

Müzisyen, Usich’in, Manson’ın onu dövdüğünü ve evinde uyuşturucu bulundurduğunu ileri sürerek kendisine karşı bir yasaklama emri çıkardığını iddia etti. Depp, arkadaşına “Hiçbir şey alma ve sakin kal. Ona istediğini vermemen önemli” diye yazdı.Johnny Depp ayrıca "Sosyopatik davranış… Bu çok gerçek, kardeşim!! Eski karım ders kitabı gibidir" yazdı.

REŞİT BİR KIZLA TANIŞTIRMAK İSTEDİ

İki ünlü isim arasında geçen mesajlarda en dikkat çekenlerden biri de Manson’ın Depp’i bir kızla tanıştırmak istemesi üzerineydi. Manson, Depp’e kendisini yeni bir hayranla tanıştıracağını ve reşit olduğunu belirtti.

Manson 3 kez Altın Küre adayı olan Evan Rachel Wood da dahil olmak üzere 15'ten fazla kadın tarafından cinsel saldırı ve fiziksel tacizle suçlanıyor.



