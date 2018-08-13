MAGAZİN

Marilyn Monroe’nun çıplak görüntüleri bakın neredeymiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

Marilyn Monroe'nun Clark Gable ile birlikte rol aldığı 'The Misfits'teki çıplak sahnelerinin silindiği düşünülüyordu. Görüntülerin 1999 yılından bu yana dek bir yapımcının özel dolabında saklandığı ortaya çıktı

Marilyn Monroe’nun çıplak görüntüleri bakın neredeymiş!

‘Aptal sarışın’ rolüyle dünyanın en ikonik karakterlerinden birisi olan Marilyn Monroe’nun 1961 tarihli ‘The Misfits’ adlı filmde çıplak görüntüleri vardı. Bu görüntüler yıllarca ortaya çıkmadı. Görüntülerin silindiği düşünülüyordu.

Deadline’ın haberine göre, görüntülerin nerede olduğunu ‘Marilyn Monroe: Bir İkonun Özel Yaşamı’ kitabını hazırlayan yazar Charles Casillo buldu. The Misfits’in 1999 yılında vefat eden yapımcısı Frank Taylor’ın oğlu Curtice Taylor, Casillo’ya görüntülerin 1999 yılından beri babasının dolabında olduğunu açıkladı.

Kayıp sahnede, Monroe’nun vücudunu kaplayan bir çarşafın düşmesiyle çıplak kaldığı öğrenildi. Görüntülerin yönetmen tarafından ‘hikaye için gerekli görmeyerek’ kesildiği, ancak yapımcı Taylor’un kesilen görüntüleri sakladığı ifade edildi.

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