Mario Balotelli'den Filistin'e destek! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'One Minute' çıkışını paylaştı

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan oyuncu Mario Balotelli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Balotelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "One Minute" çıkışının videosunu paylaşarak Filistin'e destek verdi.
Erdoğan'ın uluslararası kamuoyunda "one minute" çıkışı olarak hatırlanan tepkisi, tüm dünyada yankı uyandırmıştı.
????Mario Balotelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One Minute" videosunu paylaştı. pic.twitter.com/xkprysBqr4— Mynet Spor (@mynetspor) October 22, 2023