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Mario Balotelli'den Filistin'e destek! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'One Minute' çıkışını paylaştı

22.10.2023 16:44 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli sosyal medya hesabından yaptığı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı ile Filistin'e destek verdi. İşte detaylar...

Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan oyuncu Mario Balotelli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

BALOTELLI'DEN "ONE MINUTE" PAYLAŞIMI

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Balotelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "One Minute" çıkışının videosunu paylaşarak Filistin'e destek verdi.

Erdoğan'ın uluslararası kamuoyunda "one minute" çıkışı olarak hatırlanan tepkisi, tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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