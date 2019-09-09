Mark Zuckerberg hapse mi giriyor?

Apple gibi kuruluşlar bile veri ihlalleri konusunda defalarca çeşitli davalarla karşı karşıya kaldı. Böyle bir ortamda Facebook’un veri güvenliğini önemsemesi pek mümkün görünmüyor. ABD’li Senatör Ron Wyden ise cezaların çok daha caydırıcı olmasını savunuyor.

Amerika’da çıkarılan bir yasa internet kullanımında içerik hazırlayan kişileri büyük bir koruma altına alıyor. Hiçbir internet içerik üreticisi, 530. yasa olarak geçen yasaya göre kesinlikle içeriklerinden dolayı ceza alamıyor.

ABD’li senatör, bu yasanın kaldırılması gerektiğini ve Mark Zuckerberg’in bu yasak kaldırıldıktan sonra cezalandırılması gerektiğini savunuyor. Her ne kadar federal Ticaret Komisyonu, Facebook şirketine 5 milyar dolar ceza kesse bile yine de bazıları için bu yeterli gelmedi.

ABD gerçekten de bu yasayı kaldırırsa internet alanında içerik üreticiliği yapan birçok kişi ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir. Facebook şirketi de Mark Zuckerberg yönetiminde olduğu için muhtemelen önemli bir ceza ile karşı karşıya kalacaktır. Peki sizce de ilerleyen dönemlerde Mark Zuckerberg gibi bir ismin hapis cezası alması ne tür sonuçlar doğurabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Zuckerberg dijital diktatör mü olacak?

